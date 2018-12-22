Гривна будет укреплятся - аналитик

 
Ексклюзивы
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 9
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 1647
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 711
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 954
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 630
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 3924
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 243
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2025
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3942
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 5031
Фото
Все фото
3
8
4
14
4
Нацбанк выпустит 20 грн из серебра
Нацбанк выпустит 20 грн из серебра
Как выглядит самая дорогая елка Украины
Как выглядит самая дорогая елка Украины
ХТЗ Ярославского имеет перспективы выхода на европейские рынки - представительство ЕС
ХТЗ Ярославского имеет перспективы выхода на европейские рынки - представительство ЕС
&quot;Посетители приходят, чтобы сфотографироваться с дурианом&quot;- киевлянка открыла бизнес на экзотических фруктах
"Посетители приходят, чтобы сфотографироваться с дурианом"- киевлянка открыла бизнес на экзотических фруктах
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Видео
Все видео
Гройсман обсудил с немцами совместное управление украинской ГТС
Гройсман обсудил с немцами совместное управление украинской ГТС
Депутаты Ляшко остановили контрабанду леса в порту Рени
Депутаты Ляшко остановили контрабанду леса в порту Рени
Сколько украинцев получают помощь от государства
Сколько украинцев получают помощь от государства
Столичные шиномонтажки рекордно подняли цены
Столичные шиномонтажки рекордно подняли цены
Карточка или наличка: в кассах метро появились банковские терминалы
Карточка или наличка: в кассах метро появились банковские терминалы
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 9
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 711
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1476
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2439
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1611
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 324
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
суббота, 22 декабря 2018 13:07

Гривна будет укреплятся - аналитик

  Комментировать
Гривна будет укреплятся - аналитик
Украина укрепилась по отношению к доллару. Фото: ЕП

В Украине курс доллара к гривне в начале 2018 составил 28,01 грн/$, а к концу национальная валюта укрепилась к 27,55 грн/$. Это укрепление будет продолжатся.

Гривна имеет все шансы по итогам года стать валютой, которая наиболее укрепилась в мире по отношению к доллару, заявил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в своем финансовом отчете за 2018, сообщает "Обозреватель".

"Валютный рынок Украины демонстрировал относительную стабильность, а курс доллара к гривне с начала года (28,01 грн. за доллар) до второй половины декабря (27,55 грн.) Даже немного укрепился. Благодаря этому скромному росту гривна имеет все шансы по итогам года стать валютой, которая наиболее укрепилась по отношению к доллару в мире", - пояснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зарплаты в долларах и запрет рублей: с февраля заработает новый закон

На мировом валютном рынке наблюдается тенденция к укреплению доллара вслед за ростом ставки ФРС. По мнению аналитика, поскольку в 2018 году ставка была повышена только вдвое, то и рост американской валюты будет скромнее.

"Стоимость евро к доллару к концу 2019 может снизиться с нынешних 1,14 до 1,10 доллара за евро. К гривне доллар к концу 2019 может подорожать до 30 грн, европейская валюта в этом случае будет стоить 33 грн", - спрогнозировал Иосуб.

Национальный банк Украины на 22 декабря установил курс доллара на уровне 27,43 грн. Это на 14 коп. меньше по сравнению с курсом на 21 декабря, сообщает сайт НБУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гривна будет укреплятся - аналитик». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Из Библии убрали все упоминания о спиртных напитках

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 144017
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 61469
Показали, как выглядит &quot;мертвая зона&quot; оккупированного Донецкая
Показали, как выглядит "мертвая зона" оккупированного Донецкая
14
 Просмотров: 41835
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
14
 Просмотров: 28482
ВСУ передали большую партию оружия и танков
ВСУ передали большую партию оружия и танков
32
 1 Просмотров: 19575
Экономика
Доллар, инфляция и транш МВФ: экономические итоги года
Доллар, инфляция и транш МВФ: экономические итоги года Просмотров: 351
Цену на услуги транспортировки газа снизили вдвое: что изменится
Цену на услуги транспортировки газа снизили вдвое: что изменится Просмотров: 1053
Доллар дешевеет 4 дня подряд
Доллар дешевеет 4 дня подряд Просмотров: 333
Все, кроме мороженого-рожка: McDonald's запустил сервис доставки
Все, кроме мороженого-рожка: McDonald's запустил сервис доставки Просмотров: 252
Импортозамещение для Укрзализныци создаст в стране 8 тыс. дополнительных рабочих мест - Кравцов
Импортозамещение для Укрзализныци создаст в стране 8 тыс. дополнительных рабочих мест - Кравцов Просмотров: 144
Больше всего комментируют
11
Митрополит Епифаний прокомментировал переименование УПЦ МП
6
Украина получила новые боевые вертолеты
6
В парламенте зарегистрировали законопроект об объявлении войны России
5
Патриарх Кирилл обвинил Вселенский патриархат в агрессии
4
Разведка США: РФ испытала гиперзвуковую ракету, от которой мы не можем защититься
Голосов: 18959
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua