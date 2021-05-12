Государство может забрать у Фирташа облгазы за долги - Витренко

 
Ексклюзивы
1/5
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 189
"Рязанские парни поставили штамп "Джанкой. Российская Федерация" - крымчанка 7 лет не может поехать домой
"Рязанские парни поставили штамп "Джанкой. Российская Федерация" - крымчанка 7 лет не может поехать домой
Просмотров: 459
Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности
Просмотров: 495
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 441
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 459
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 1881
Путин зовет боевиков у Госдуму
Путин зовет боевиков у Госдуму
Просмотров: 720
Как войти в рабочий ритм после декрета
Как войти в рабочий ритм после декрета
Просмотров: 72
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 4023
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1341
Фото
Все фото
5
12
5
5
4
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Украинцы рассказали, сколько можно заработать на сезонной работе
Украинцы рассказали, сколько можно заработать на сезонной работе
Украинцы посчитали, во сколько обойдется Пасха в Польше
Украинцы посчитали, во сколько обойдется Пасха в Польше
Укрзализныця запускает электричку с вагонами для перевозки велосипедов
Укрзализныця запускает электричку с вагонами для перевозки велосипедов
Видео
Все видео
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1296
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 756
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1341
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 891
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 1035
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
среда, 12 мая 2021 12:24

Государство может забрать у Фирташа облгазы за долги - Витренко

  Комментировать
Государство может забрать у Фирташа облгазы за долги - Витренко
Облгазы должны Оператору газотранспортной системы почти 8 млн. грн. Фото: Елена Луценко

Подконтрольные бизнесмену Дмитрию Фирташу облгазы должны перейти в собственность государства за неуплаченные долги, заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Облгазы Фирташа должны оператору газотранспортной системы почти 8 млн грн.

"Компании Фирташа получают на рынке газа сверхприбыли благодаря наценке 30-40 процентов. С этой точки зрения государство должно что-то делать. И национальная компания тоже должна с этим что-то делать. На самом деле это жесткая судебная работа против компаний того же господина Фирташа, у него через суд нужно эти компании забирать.

Если не может рассчитаться, значит, эта компания должна фактически перейти в собственность государства в правильный, законный способ", - сказал Юрий Витренко в интервью НВ.

Витренко признал, что долги возникают из-за государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили, на сколько выросли цены на коммуналку

"Иногда эти долги возникают по всей цепочке из-за каких-то решений государства. И соответственно, участники рынка не могут нести ответственность. Нужно найти вариант, который с одной стороны позволит там, где нужно долги списывать их списывать. Там, где нужно - обеспечить расчеты по кругу. И эти расчеты включают какое-то финансирование из госбюджета, но эти деньги потом вернутся в госбюджет", - сказал он.

С 1 мая бытовых потребителей газа автоматически перевели на годовой тарифный план. Стоимость кубометров все поставщики обнародовали в конце апреля. Расценки на газ можно уменьшать, но компании не могут в течение года устанавливать стоимость выше годового тарифа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Государство может забрать у Фирташа облгазы за долги - Витренко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Чтобы сделать Луценко генпрокурором, меняли закон

Создали самое старое учебное заведение Европы

Хроническое состояние переросло в эпидемию

Вирус-вымогатель заразил около полумиллиона компьютеров

Сняли блокаду города

День медсестры: родилась основоположница профессии

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 21690
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 9963
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 7137
&quot;Самый худший отпуск&quot; - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
"Самый худший отпуск" - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
7
 Просмотров: 5292
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 4203
Экономика
Данилов рассказал об обнаглевших олигархах и ликвидации "пятой колонны"
Данилов рассказал об обнаглевших олигархах и ликвидации "пятой колонны" Просмотров: 27
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
 Просмотров: 198
День медицинской сестры: какие зарплаты предлагают в Украине
День медицинской сестры: какие зарплаты предлагают в Украине
 Просмотров: 189
Торговая платформа Binomo: особенности, реальные отзывы трейдеров
Торговая платформа Binomo: особенности, реальные отзывы трейдеров Просмотров: 18
Объяснили новые правила назначения субсидий
Объяснили новые правила назначения субсидий Просмотров: 648
Больше всего комментируют
7
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
5
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
4
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
4
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
Голосов: 26465
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть