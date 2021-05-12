Государство может забрать у Фирташа облгазы за долги - Витренко

Облгазы должны Оператору газотранспортной системы почти 8 млн. грн. Фото: Елена Луценко

Подконтрольные бизнесмену Дмитрию Фирташу облгазы должны перейти в собственность государства за неуплаченные долги, заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Облгазы Фирташа должны оператору газотранспортной системы почти 8 млн грн.

"Компании Фирташа получают на рынке газа сверхприбыли благодаря наценке 30-40 процентов. С этой точки зрения государство должно что-то делать. И национальная компания тоже должна с этим что-то делать. На самом деле это жесткая судебная работа против компаний того же господина Фирташа, у него через суд нужно эти компании забирать.

Если не может рассчитаться, значит, эта компания должна фактически перейти в собственность государства в правильный, законный способ", - сказал Юрий Витренко в интервью НВ.

Витренко признал, что долги возникают из-за государства.

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"Иногда эти долги возникают по всей цепочке из-за каких-то решений государства. И соответственно, участники рынка не могут нести ответственность. Нужно найти вариант, который с одной стороны позволит там, где нужно долги списывать их списывать. Там, где нужно - обеспечить расчеты по кругу. И эти расчеты включают какое-то финансирование из госбюджета, но эти деньги потом вернутся в госбюджет", - сказал он.

С 1 мая бытовых потребителей газа автоматически перевели на годовой тарифный план. Стоимость кубометров все поставщики обнародовали в конце апреля. Расценки на газ можно уменьшать, но компании не могут в течение года устанавливать стоимость выше годового тарифа.