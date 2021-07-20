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вторник, 20 июля 2021 16:36

Госказначейство снова заблокировало выплаты по "Большому строительству" - СМИ

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Госказначейство снова заблокировало выплаты по &quot;Большому строительству&quot; - СМИ
СМИ: "Казначейство приостановило выплаты подрядчикам по главной программе президента Зеленского". Фото: Корреспондент.net

Государственная казначейская служба Украины прекратила все выплаты по проектам программы "Большое строительство".

Об этом написал УНИАН со ссылкой на источники.

"Это уже не первый раз, когда глава ведомства Татьяна Слюз единолично принимает такие решения, чтобы фактически шантажировать президента Владимира Зеленского и правительство в канун важных политических или социальных событий. При этом министр финансов Сергей Марченко на это никак не реагирует", - отмечают журналисты.

Издание отмечает, что причиной приостановки финансирования в ГКСУ называют низкий уровень остатков средств на едином казначейском счету (чуть более 10 млрд грн. на начало июля), хотя ранее даже в самом начале пандемии, когда правительство осуществляло ряд экстренных расходов - похожие индикаторы не мешали финансировать возведение дорог, мостов и других объектов инфраструктуры.

"Если не считать длящуюся второй год пандемию коронавируса, к которой уже давно приспособились и государственные органы, и граждане, и подрядчики госпроектов, в Украине не происходило никаких чрезвычайных событий, которые бы отвлекли з казны сверхбольшие ресурсы. А значит полная приостановка платежей - не иначе как личное решение главы ведомства Татьяны Слюз. И поскольку прецеденты уже были - есть все основания считать такое решение связанным с политикой. Примечательно, что министр финансов Сергей Марченко, по данным источников в Госказначействе, никак не реагирует на происходящее, хотя и понимает политическую и уголовную ответственность за безосновательное блокирование платежей", - говорится в статье.

Издание напоминает, что президент Зеленский ранее уже сталкивался с проблемой блокирования платежей по "Большому строительству". В октябре минувшего года, в канун местных выборов Татьяна Слюз пошла на такой беспрецедентный шаг без согласования с Минфином и "Укравтодором". Тогда в системе "зависло" несколько миллиардов гривен уже согласованных платежей. Это деньги, которые должны были направиться на завершение работ на целом ряде важных объектов в 7-10 областях Украины. Часть из них должен был посетить с визитом Зеленский в рамках рабочих поездок по регионам.

"Диверсию" связали с тем, что Слюз, которая является креатурой лично главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и находится на своей должности с 2014 года — решила по просьбе своей патронессы подорвать доверие к действующей власти непосредственно перед выборами 25 октября. Якобы это дало бы возможность "Батькивщине" набрать больше электоральных баллов.

Второй раз блокирование платежей произошло в канун Нового года. Тогда наблюдатели не исключили, что речь идет о "шантаже" со стороны Тимошенко, которая якобы пыталась вести переговоры с Офисом президента о получении поста премьер-министра после возможной отставки Дениса Шмыгаля в первой половине 2021 года.

Летом 2021 года попытка заблокировать "Большое строительство" также может быть связана с желанием дискредитировать действующего главу государства и провластную партию, чтобы они не смогли открыть запланированные объекты к 24 августа, отмечает издание. "Кроме того, не стоит забывать традиционные и глубинные связи партии "Батькивщина" с руководством страны-агрессора, частые совместные голосования или "неголосования" с партией ОПЗЖ. И тогда подрыв внутренних позиций и "главной реформы" Зеленского внутри страны может оказаться лишь частью большого проекта по раскачиванию основ украинских властных институций извне. Особенно вероятным это кажется перед важными политическими переговорами, проведением "Крымской платформы" и празднованием 30-летия независимости, которое должно стать одним из ключевых событий за всю первую каденцию президента", - говорится в материале.

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