Гончарук рассказал, как новый е-кабинет исключает взяточничество при малом строительстве

Премьер-министр Алексей Гончарук: "Через Е-кабинет уже строятся 145 объектов". Фото: thepage.com.ua

Правительство борется с коррупцией, применяя электронные сервисы для людей, исключающие или снижающие общение с чиновниками.

Об этом сообщил Алексей Гончарук на своем официальном телеграмм-канале.

Премьер-министр подчеркнул, что среди автоматизированных услуг Е-кабинета - начало подготовительных работ, начало строительства, а также ввод объекта в эксплуатацию.

"Отныне украинцы имеют доступный и удобный электронный сервис, который делает невозможным взятки и договорняки в оформлении документов на малое строительство. При этом, теневой рынок посреднических услуг в этой области составлял примерно 100 миллионов гривен в год, а почти 50% всех заявок получали отказ в течение прошлого года", - отметил Алексей Гончарук.

По его словам, через Е-кабинет уже строятся 145 объектов, а 37 - введен в эксплуатацию.

"Сейчас Е-кабинет предоставляет услуги по объектам класса последствий СС1. Это 80% всех заявок в ГАСК", - подчеркнул премьер.

Алексей Гончарук доложил, что в ближайшие месяцы сервис будет расширяться, что позволит полностью ликвидировать коррупцию в сфере строительства.

Напомним, что Е-услуги предоставляются через Интернет, поэтому доступны из дома или офиса 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Таким образом, они являются удобнее и быстрее, чем личные визите и минимизируют риски коррупции в отношениях с официальными органами.