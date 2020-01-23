Гончарук объяснил, ждут ли в Украине инвесторов из России

Премьер-министр Алексей Гончарук: "В Украине не могут работать те, кто не уважает суверенитет и территориальную целостность Украины". Фото: Рубрика

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, будет ли украинское правительство поддерживать крупных инвесторов из России.

"Очевидно с Российской Федерацией очень сложные отношения. Есть санкционные политика по огромному количеству компаний, которые, например, работают в Крыму. Работа таких компаний в Украине будет, мягко говоря, осложненной и не является желанной", - пояснил Гончарук, передает "Радіо Свобода".

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По его словам, в стране не могут работать те, кто не уважает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Такое мнение премьер высказал, находясь в Давосе.

Украина подготовила программу льгот для иностранных инвесторов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Новая программа называется Investment nanny. Каждому инвестору, который приведет в Украину более $100 млн, обеспечат отдельный контракт с государством. Предоставят менеджера, который будет говорить на пяти языках и будет работать с инвестором 24/7.