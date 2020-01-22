Без налогов и с персональной няней: Зеленский пригласил инвесторов в Украину

Зеленский призвал инвесторов заходить в Украину. Фото: Офис президента

Украина подготовила программу льгот для иностранных инвесторов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

"Мы подготовили новую программу, которая называется Investment nanny. Каждому инвестору, который приведет в Украину более 100 миллионов долларов, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, который говорит на пяти языках и 24/7 этот менеджер будет с вами работать. По любому вопросу у вас будет контакт с этим менеджером и не будет никакой проблемы", - пообещал Зеленский.

Он сообщил, что в начале весны стартует большая приватизация - на продажу выставят около 500 украинских госпредприятий.

"Первые два года всем инвесторам, которые пойдут в приватизацию на 10 миллионов долларов плюс, мы даем налоговые каникулы. Вы не будете платить 5 лет налог на прибыль", - сказал президент.

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Президент Владимир Зеленский принимает участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском Давосе. Оттуда он полетит в Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Там также будет российский президент Владимир Путин. В Кремле заявили, что Киев просил о встрече президентов во время их визита в Израиль.