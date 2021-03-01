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понедельник, 01 марта 2021 15:24

Гетманцев "протянул" послабления в три раза в закон об игорном бизнесе - експертка

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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внес изменения в законопроект №2713-д, которые предусматривают ослабление налоговой нагрузки на игорный бизнес.

Об этом в Фейсбук сообщила помощник-консультант народного депутата Нины Южаниной Ольга Германова, передает Цензор.НЕТ.

В частности, комитет протянул следующие послабления: снижение ставки налога на прибыль с 30% до 10%, НДФЛ и военный сбор будут взиматься только с выигрышей в более 8 минимальных зарплат (на сегодня это 48 тыс. гривен), плата за лицензии уменьшена втрое. Комитет Гетманцева рекомендует народным депутатам принять новую редакцию закона за основу и в целом.

В данном контексте важно то, что Гетманцев являлся держателем акций лотерейного оператора МСЛ, и ранее в интервью СМИ признавал у себя наличие конфликта интересов в вопросе игорного бизнеса. "Мои взгляды на игорный бизнес сформировались от лица одного из игроков рынка. Собственно, поэтому в Зе-команде я воздерживаюсь от участия в работе над законопроектом об игорном бизнесе. У меня остается определенный конфликт интересов, который я не скрываю", — сообщил Гетманцев.

Как сообщает telegram-канал Украина Online, первоначально от легализация азартных игр планировали получить в бюджет 5-9 млрд грн. Эти деньги должны были пойти, в том числе, на социально-экономическое развитие округов — обещанные депутатами ремонты местных дорог, сельских амбулаторий и школ. Если Рада проголосует на новую редакцию закона №2713-д, от этих планов придется отказаться — денег не будет.

 

Инициатива снизить налоги для игорного бизнеса поступила от Офиса президента. Здесь интересы лохотронов оценили выше, чем интересы избирателей.

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