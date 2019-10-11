Где в Украине выгоднее всего иметь магазин

В 2006-2007-х Украина входила в десятку стран мира, где интересно было вести розничную торговлю. Фото: Depositphotos

В Украине больше всего магазинов в Киеве, Одессе, Днепре, Запорожье, Харькове.

"Активно новые торговые точки строят во Львове. Сегодня это одно из самых перспективных городов страны, потому что приближено к Польше. Украинцы имеют возможность зарабатывать деньги в соседней стране", - рассказывает Gazeta.ua Алексей Дорошенко, глава Национального совета экономического развития.

"Правда покупательная способность граждан упала. Есть случаи, когда торговые центры площадью 50 тысяч "квадратов" не приносят доходов. Что уж говорить о небольших торговых точках. Их владельцы или банкротятся, или ищут новое место, где будет больше клиентов. Даже в Киеве пустует много свободных площадей, которые сдают под магазины", - объясняет Дорошенко.

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В 2006-2007-х Украина входила в десятку стран мира, где интересно было вести розничную торговлю.

"Тогда в страну заходили иностранные инвестиции. В последнее время деньги наоборот выводят. Иностранных магазинов закрылось больше, чем появилось. Правда в прошлом году появилась брендовая торговая сеть одежды. Ждем шведскую Ikea. Однако это в планах", - резюмировал Алексей Дорошенко.

С августа 2017-го по август 2019 года в Украине появилось 686 379 новых бизнесов. Ежемесячно в среднем открывают 20-30 тыс. предприятий. Каждый день - около 900. Больше всего в сферах розничной и оптовой торговли, компьютерных технологий, недвижимости.