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вторник, 19 ноября 2019 11:16

Где в Украине продают самое дешевое сало

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Где в Украине продают самое дешевое сало
Сало в среднем стоит 73,7 грн/кг. Фото: Depositphotos

В октябре сало подорожало на 1%.

Килограмм в среднем стоит 73,7 грн, передает Госстат.

Дешевле сало покупают в Тернопольской области - 52,21 грн / кг. Самое дорогое - в Киеве. Килограмм стоит 110,95 грн.

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Правда в прошлом месяце свинина подешевела на 0,4% - до 122,31 грн / кг. Курятина стала доступнее на 0,3% - 62,07 грн / кг.

Говядина подорожала на 0,8%. Продают по 132,2 грн / кг.

В месяц семья на продукты в среднем тратит 4 тыс. грн. Больше всего денег тратят на мясо - почти четверть суммы, передает Госстат.

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19
ноября

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