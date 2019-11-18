Сколько денег украинцы тратят на еду

Среди продуктов больше всего денег украинцы тратят на мясо. Фото: Depositphotos

В месяц семья на продукты в среднем тратит 4 тыс. грн.

Больше всего денег тратят на мясо - почти четверть суммы, передает Госстат.

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На хлеб идет 15% от общих расходов. На молоко, сыр, яйца - 12%.

На картофель в месяц украинцы тратят 10% пищевого бюджета. На сало - 2%.

В октябре продукты в Украине подорожали на 0,6%. Больше всего в цене выросло сливочное масло, молоко, пшеничный хлеб. В отделе бакалеи безоговорочным лидером стала гречка. Добавила 31,3%. Овощи борщевого набора подорожали от 0,8% до 4,2%. В то же время яблоки упали в цене на 7,8%.