Газпром шантажирует Европу, поражение Хижняка и миф о "исконно русском Крыме": 5 блогов недели

Оккупанты спешат выжать из Крыма всех, кто самим фактом своего существования опровергает миф о "исконно русском полуострове", отмечает Лариса Волошина. Рисунок: Владимир Казаневский

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1. За пять лет ваши сбережения с вероятностью более 50% превратятся в пыль. Мировые элиты стоят на пороге перезагрузки финансовой системы. Новая архитектура будет учитывать все цепочки транзакций. Коррупция станет невозможной. Скорость транзакций вырастет до мгновения. Проверки будут проходить молниеносно. Вместо обычных контрактов станут нормой смартконтракты с автоматическим выполнением. Мир станет прозрачным, и вы - тоже, убежден экономист Анатолий Амелин.

2. Магний участвует в более чем 300 метаболических реакциях в организме. Из тех, которые мы можем испытывать на себе - производство энергии, регулирование артериального давления, передача нервных сигналов, расслабление мышц. Он способствует поддержанию памяти, речи, мышления, внимания. Большое количество магния содержится в цельнозерновых продуктах, овощах с листьями темно-зеленого цвета, морепродуктах. Много магния в мясе улиток, отмечает диетолог Светлана Фус.

3. Один из самых драматичных эпизодов Олимпиады - поражение украинского боксера Александра Хижняка в финале от бразильца Эберта Консейсау. Украинец уверенно выиграл первые два раунда. В заключительном ему надо было просто выстоять. Но Хижняк пошел вперед. Левый боковой в челюсть от бразильца свалил фаворита боя. Рефери, не начиная отсчет, остановил бой - нокаут. Вина за поражение во многом лежит на тренерах нашего боксера. Они в перерыве перед третьим раундом обязаны были успокоить его и подсказать, как правильно довести бой до такой близкой победы, считает журналист Василий Танкевич.

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4. Для российского президента "исконно русский Крым" - это краеугольный камень, на котором держится легитимность его бесконечного правления. После оккупации этническая зачистка полуострова приобрела угрожающие масштабы. Россия проводит замещение населения, захватывает церкви, присваивает музейные ценности и разрушает нежелательное для себя культурное наследие. Оккупанты спешат выжать из Крыма всех, кто самим фактом своего существования опровергает миф о "исконно русском Крыме", отмечает публицист Лариса Волошина.

5. Газпром прекратил закачивать газ в свои европейские хранилища. В европейских медиа говорят о создании искусственного дефицита газа и повышение цены. Российский газовый монополист, по сути, шантажирует Европу. Сигнал очевиден - как можно быстрее запустить на полную мощность альтернативные маршруты поставок газа и забыть об украинской газотранспортной системе. Интересы Газпрома - это интересы Кремля. Восстановление российского влияния на постсоветском пространстве для РФ дороже любых денег, отмечает публицист Виталий Портников.