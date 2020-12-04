Газ не отключат: эксперт успокоила украинцев, не имеющих счетчиков

Индивидуальные счетчики имеет лишь около 10% потребителей. Фото: unsplash

Сроки установления индивидуальных счетчиков в Украине скорее всего продлят. Отключений газа не будет, рассказала Gazeta.ua координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

"Согласно закону о коммерческом учете природного газа, с 1 января 2021 года должны отключить газ, тем у кого не установлены счетчики. Но тут есть один нюанс. Закон четко говорит, что счетчики должны быть индивидуальными. Их должны устанавливать облгазы. Тот же закон говорит, если счетчики не установлены по вине облгазов, то прекращать газоснабжение запрещается. Поэтому я не прогнозирую катастрофы", - успокаивает эксперт.

Меньше оборудованы счетчиками помещения, где используют газ только для приготовления пищи.

"Индивидуальные счетчики имеет лишь около 10% потребителей этой категории - 2,4 млн человек", - говорит Татьяна Бойко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше

Она считает, что в среднесрочной перспективе газ будет востребован как топливо.

"Переход на электроэнергию - не выход, цены для населения однозначно будут расти. Европа движется в направлении возобновляемой энергетики. Но это цель на долгосрочную перспективу. Основная задача украинских потребителей - повышение энергоэффективности своего жилья. Когда 50% тепла уходит на отопление воздуха, то нет разници, какой это источник энергии", - убеждена Бойко.

Тарифы на услуги распределения природного газа повысят в следующем году. В частности тариф "Киевоблгаза" вырастет с 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр, без НДС, "Киевгаза" - с 0,28 грн до 0,32 грн, "Одессагаза" - с 0,79 грн до 0,89 грн, "Полтавагаза" - с 1,09 грн до 2,07 грн, "Херсонгаза" - с 0,94 грн до 1,8 грн, "Луганскгаза" - с 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр.