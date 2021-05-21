Газ может стоить на треть меньше - экономист

В европейских странах на оплату жилищно-коммунальных услуг граждане выделяют от 5 до 12 процентов доходов. В Украине много семей тратят до трети заработанного на коммунальные услуги. Это аномально, рассказал Gazeta.uaa экономист Андрей Новак.

Автор: Елена Луценко Чтобы цены стали справедливыми, надо обуздать аппетиты энергомонополистов

"По газу больше половины внутренних потребностей обеспечивает собственная добыча. Около 20 миллиардов кубов Украина добывает. К сожалению, у нас приняли методологию определения цен по европейскому хабу. Это неправильно, потому что у нас не 100-процентный импорт газа. Если бы так было, тогда мы должны были бы учитывать импортную цену.

А если есть большая часть собственной добычи газа, которая намного дешевле по себестоимости, то надо формировать стоимость газового коктейля. То есть себестоимость украинский с небольшой доходностью и цена действительного реального объема импорта. Если таким образом формировать цену, тогда газ будет стоить на 25-30 процентов меньше, чем сегодня", - говорит экономист.

Касательно электроэнергии, то Украина имеет собственное производство. Полностью можем удовлетворять внутренний спрос, еще и экспортировать.

"А у нас почему-то цена определяется по так называемой европейской стоимости. Это неправильно, потому что если следовать такой логике, мы должны устанавливать европейские цены на хлеб, молоко и все остальное", - отметил Новак.

Чтобы цены стали справедливыми, надо обуздать аппетиты энергомонополистов.

"А в целом надо в экономической политике большее внимание уделять росту доходов, чем ценам. Потому что цены и так формируются от реальной себестоимости. Учитываются мировые цены на ресурсы, товары, от этого никуда не денешься. Основная забота любого правительства - уровень доходов граждан и минимизация инфляции. Рост доходов возможен только при динамическом росте экономики. Это основная задача любого правительства", - добавил Андрей Новак.

Сейчас принудительно государство может увеличивать только минимальную зарплату и пенсию, говорит экономист.

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"Обязывает таким образом работодателей платить минимальную зарплату меньшую, чем установило государство. Реальная зарплата формируется состоянием экономики. Если есть экономический рост - она ​​растет", - подытожил он.

Начался прием документов на назначение жилищных субсидий. С мая в Украине действуют новые правила. Граждане имеют пять месяцев до сентября включительно, чтобы подать документы. Министерство социальной политики утвердило новые бланки заявлений и деклараций. 19 мая Кабмин внес очередные изменения в схемы назначения субсидий.