 
Ексклюзивы
1/5
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 216
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 180
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 360
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 630
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 504
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 630
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
1 Просмотров: 297
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
1 Просмотров: 423
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 261
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
Просмотров: 1764
Фото
Все фото
5
5
4
6
9
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Видео
Все видео
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 207
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 261
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 423
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 5751
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
21 мая 2021
Просмотров: 126
Чому нам потрібен Стефаник?
"Любив свою дорогу, не сходив з неї ніколи. У днину вона була безконечна, як промінь сонця, а вночі над нею всі звізди ночували. Земля цвила і ...
суббота, 22 мая 2021 12:35

Газ может стоить на треть меньше - экономист

  Комментировать

Газ может стоить на треть меньше - экономист

В европейских странах на оплату жилищно-коммунальных услуг граждане выделяют от 5 до 12 процентов доходов. В Украине много семей тратят до трети заработанного на коммунальные услуги. Это аномально, рассказал Gazeta.uaa экономист Андрей Новак.

Автор: Елена Луценко
  Чтобы цены стали справедливыми, надо обуздать аппетиты энергомонополистов
Чтобы цены стали справедливыми, надо обуздать аппетиты энергомонополистов

"По газу больше половины внутренних потребностей обеспечивает собственная добыча. Около 20 миллиардов кубов Украина добывает. К сожалению, у нас приняли методологию определения цен по европейскому хабу. Это неправильно, потому что у нас не 100-процентный импорт газа. Если бы так было, тогда мы должны были бы учитывать импортную цену.

А если есть большая часть собственной добычи газа, которая намного дешевле по себестоимости, то надо формировать стоимость газового коктейля. То есть себестоимость украинский с небольшой доходностью и цена действительного реального объема импорта. Если таким образом формировать цену, тогда газ будет стоить на 25-30 процентов меньше, чем сегодня", - говорит экономист.

Касательно электроэнергии, то Украина имеет собственное производство. Полностью можем удовлетворять внутренний спрос, еще и экспортировать.

"А у нас почему-то цена определяется по так называемой европейской стоимости. Это неправильно, потому что если следовать такой логике, мы должны устанавливать европейские цены на хлеб, молоко и все остальное", - отметил Новак.

Чтобы цены стали справедливыми, надо обуздать аппетиты энергомонополистов.

"А в целом надо в экономической политике большее внимание уделять росту доходов, чем ценам. Потому что цены и так формируются от реальной себестоимости. Учитываются мировые цены на ресурсы, товары, от этого никуда не денешься. Основная забота любого правительства - уровень доходов граждан и минимизация инфляции. Рост доходов возможен только при динамическом росте экономики. Это основная задача любого правительства", - добавил Андрей Новак.

Сейчас принудительно государство может увеличивать только минимальную зарплату и пенсию, говорит экономист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий

"Обязывает таким образом работодателей платить минимальную зарплату меньшую, чем установило государство. Реальная зарплата формируется состоянием экономики. Если есть экономический рост - она ​​растет", - подытожил он.

Начался прием документов на назначение жилищных субсидий. С мая в Украине действуют новые правила. Граждане имеют пять месяцев до сентября включительно, чтобы подать документы. Министерство социальной политики утвердило новые бланки заявлений и деклараций. 19 мая Кабмин внес очередные изменения в схемы назначения субсидий.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Газ может стоить на треть меньше - экономист». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

Поэта задержали после выступления у памятника Шевченко

Украинский язык зазвучал в величественном храме

В Украине возбудили уголовное дело по факту геноцида

Террорист-смертник хотел мести, поскольку "американцы убивают детей в Сирии"

Похороны композитора стали массовой акцией

Гроб поэта на берег везли запряженные в повозку люди

В католической стране на референдуме разрешили однополые браки

Самое читаемое
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
 Просмотров: 13923
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
21
 Просмотров: 9882
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 9531
Львов в вышиванках: колоритные фото
Львов в вышиванках: колоритные фото
28
 Просмотров: 5868
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет Просмотров: 3708
Экономика
В мире стало больше миллиардеров, которые заработали на Covid-вакцинации
В мире стало больше миллиардеров, которые заработали на Covid-вакцинации Просмотров: 387
Что украинцы чаще всего забывают в такси: топ-10 находок
Что украинцы чаще всего забывают в такси: топ-10 находок Просмотров: 333
"Джо Байден ступил на неверный путь" - эксперт о снятии санкций с "Северного потока 2"
"Джо Байден ступил на неверный путь" - эксперт о снятии санкций с "Северного потока 2"
 Просмотров: 423
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
 Просмотров: 630
McDonald's открыл 100-й ресторан в Украине
McDonald's открыл 100-й ресторан в Украине 1 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
26
Зеленский оскандалился русской косовороткой на День вышиванки. Что говорят специалисты
9
"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому
5
Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки
4
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
3
Стерненка могут вернуть в СИЗО - активисты готовят новый поход на Банковую
Голосов: 26490
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть