Газ может стоить на треть меньше - экономист
В европейских странах на оплату жилищно-коммунальных услуг граждане выделяют от 5 до 12 процентов доходов. В Украине много семей тратят до трети заработанного на коммунальные услуги. Это аномально, рассказал Gazeta.uaa экономист Андрей Новак.
"По газу больше половины внутренних потребностей обеспечивает собственная добыча. Около 20 миллиардов кубов Украина добывает. К сожалению, у нас приняли методологию определения цен по европейскому хабу. Это неправильно, потому что у нас не 100-процентный импорт газа. Если бы так было, тогда мы должны были бы учитывать импортную цену.
А если есть большая часть собственной добычи газа, которая намного дешевле по себестоимости, то надо формировать стоимость газового коктейля. То есть себестоимость украинский с небольшой доходностью и цена действительного реального объема импорта. Если таким образом формировать цену, тогда газ будет стоить на 25-30 процентов меньше, чем сегодня", - говорит экономист.
Касательно электроэнергии, то Украина имеет собственное производство. Полностью можем удовлетворять внутренний спрос, еще и экспортировать.
"А у нас почему-то цена определяется по так называемой европейской стоимости. Это неправильно, потому что если следовать такой логике, мы должны устанавливать европейские цены на хлеб, молоко и все остальное", - отметил Новак.
Чтобы цены стали справедливыми, надо обуздать аппетиты энергомонополистов.
"А в целом надо в экономической политике большее внимание уделять росту доходов, чем ценам. Потому что цены и так формируются от реальной себестоимости. Учитываются мировые цены на ресурсы, товары, от этого никуда не денешься. Основная забота любого правительства - уровень доходов граждан и минимизация инфляции. Рост доходов возможен только при динамическом росте экономики. Это основная задача любого правительства", - добавил Андрей Новак.
Сейчас принудительно государство может увеличивать только минимальную зарплату и пенсию, говорит экономист.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
"Обязывает таким образом работодателей платить минимальную зарплату меньшую, чем установило государство. Реальная зарплата формируется состоянием экономики. Если есть экономический рост - она растет", - подытожил он.
Начался прием документов на назначение жилищных субсидий. С мая в Украине действуют новые правила. Граждане имеют пять месяцев до сентября включительно, чтобы подать документы. Министерство социальной политики утвердило новые бланки заявлений и деклараций. 19 мая Кабмин внес очередные изменения в схемы назначения субсидий.
Комментарии