Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов

Если сумма гарантий вырастет, вкладчикам не нужно будет распределять свои деньги между различными банками. Фото: unsplash.com

Гарантии по вкладам в банках однозначно нужно поднимать. 600 тыс. грн - адекватная сумма. Однако сейчас государство гарантирует вернуть 200 тыс. грн, рассказала Gazeta.ua Мария Репко из Центра экономической стратегии.

"Гарантии со 150 до 200 тысяч гривен выросли еще в 2012-м. Тогда этой суммы было достаточно на треть 45-метровой квартиры в Киеве. Сейчас ее хватит на 1/6 долю. В 2012-м гарантированная сумма покрывала 5,5 средней годовой зарплаты украинцев. Сегодня для этого требуется примерно 600 тысяч гривен", - объясняет эксперт.

По ее словам, сумму гарантий можно было поднимать в 2016-2017 году.

"Наибольший удар на экономику пришелся в 2014-2015 годы. Из-за "банкопада" клиентам обанкротившихся банков пришлось возвращать вклады. Денег, чтобы увеличить гарантии, объективно не было. Ситуация улучшилась через год-два. В то же время механизм гарантирования вкладов однозначно нужно пересматривать. Сейчас одинаково гарантируются депозиты в банках с совершенно разным уровнем риска. Если банк готов брать деньги у населения под 25-30% годовых, то он или вынужден вкладываться в рискованные активы, чтобы заработать такую ​​доходность, или у него проблемы с ликвидностью. В экономике это называется "моральный риск". Человек согласен рисковать ради большего дохода. Он гонится за высоким процентом несмотря на ликвидность, достаточный капитал банков или репутацию владельцев. Нужно принять гарантирование процентов в рамках учетной ставки Нацбанка, например", - говорит Репко.

Добавляет, что банки достаточно стабильно прошли коронакризис.

"Если сумма гарантий вырастет, вкладчикам не нужно будет распределять свои деньги между разными банками. Это делают, чтобы сумма вклада максимально покрывалась гарантиями Фонда. В то же время ощутимого роста количества депозитов не будет. Сейчас и так ставки по ним не очень высокие, а после "банкопада" люди сдержанно относятся к вкладам", - объясняет Репко.

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По словам экономиста Бориса Кушнирука, украинцев приучили к высоким процентам по депозитам. Из-за этого выросли кредитные ставки.

"Депозиты в банках - это только место их физического хранения и ресурс для осуществления безналичных операций. Если вкладчик хочет защитить свои сбережения от обесценивания, то он может держать их в ящике в иностранной валюте или искать возможности для инвестирования. Поэтому потребности в увеличении размера гарантирования вкладов на сегодня нет", - считает экономист.

Гарантированную сумму возврата вкладов планируют увеличить с 200 тыс. до 600 тыс. грн. Такое повышение согласовал Совет по финансовой стабильности. Правда, это можно сделать после конвертации текущих обязательств Фонда гарантирования вкладов перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства.