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понедельник, 07 сентября 2020 14:27

Гарантированную сумму возврата депозитов увеличат втрое

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Гарантированную сумму возврата депозитов увеличат втрое
На сегодня депозиты в пределах 200 тыс. грн составляют 98,4% от всех вкладов в банках-участниках Фонда. Фото: pixabay.com

Гарантированную сумму возврата вкладов планируют увеличить с 200 до 600 тыс. грн.

Такое повышение согласовал Совет по финансовой стабильности. Правда это можно сделать после конвертации текущих обязательств Фонда гарантирования вкладов перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства, сообщила пресс-служба НБУ.

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На сегодня депозиты в пределах 200 тыс. грн составляют 98,4% от всех вкладов в банках-участниках Фонда. По сумме гарантиями ФГВФЛ полностью покрывается 43,1% вкладов, или 204,24 млрд грн.

Ранее гарантии по вкладам планировали постепенно повышать до 2027 года. Сумма с 200 тыс. грн должна была вырасти до €100 тыс. в гривневом эквиваленте. Это 3,2 млн грн. Тогда в Фонде гарантирования вкладов на первом этапе гарантии планировали поднять до 600-800 тыс. грн.

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