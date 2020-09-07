Гарантированную сумму возврата депозитов увеличат втрое

На сегодня депозиты в пределах 200 тыс. грн составляют 98,4% от всех вкладов в банках-участниках Фонда. Фото: pixabay.com

Гарантированную сумму возврата вкладов планируют увеличить с 200 до 600 тыс. грн.

Такое повышение согласовал Совет по финансовой стабильности. Правда это можно сделать после конвертации текущих обязательств Фонда гарантирования вкладов перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства, сообщила пресс-служба НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вкладчиков Ощадбанка предупредили об изменениях: подробности

На сегодня депозиты в пределах 200 тыс. грн составляют 98,4% от всех вкладов в банках-участниках Фонда. По сумме гарантиями ФГВФЛ полностью покрывается 43,1% вкладов, или 204,24 млрд грн.

Ранее гарантии по вкладам планировали постепенно повышать до 2027 года. Сумма с 200 тыс. грн должна была вырасти до €100 тыс. в гривневом эквиваленте. Это 3,2 млн грн. Тогда в Фонде гарантирования вкладов на первом этапе гарантии планировали поднять до 600-800 тыс. грн.