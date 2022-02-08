Франция выдаст €1,2 млрд на украинскую экономику

Макрон пообещал Украине макрофинансовую помощь. Фото: Reuters

Франция выделит Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи.

Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге после переговоров с президентом Владимиром Зеленским во вторник, 8 февраля.

"Я верю в вашу страну, и потому мы даем макроэкономическую помощь 1,2 млрд евро. Это как залог стабильности и безопасности Украины. Франция уважает стремление украинского народа к консолидации суверенитета и территориальной целостности", - указал Макрон.

Зеленский рассказал, что Франция будет поставлять 130 локомотивов на €900 млн и 370 единиц пожарно-спасательной техники на €300 млн.

Украина и Франция будут работать над созданием украинского национального перевозчика. Об этом подписали двустороннее соглашение.

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Государства также подписали соглашения о реформах оборонно-промышленного комплекса.

Президент Франции Эмануэль Макрон отметил необходимость выполнять Минские договоренности. Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.