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ФОПы с нового года будут платить по-новому: размеры налогов

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ФОПы с нового года будут платить по-новому: размеры налогов
В Государственной налоговой службе рассказали, как изменятся налоги с 2020 года. Фото: 112. ua

С началу 2020 года изменяются размеры налогов и единого социального взноса (ЕСВ) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Соответствующую информацию сегодня обнародовали в Государственной налоговой службе Украины.

Изменения в размерах ЕСВ и единого налога для ФЛП связанные с подписанием президентом Украины Закона о государственном бюджете на 2020 год. Депутаты и правительство пересмотрели размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума на следующий год.

Так, с 1 января 2020 минимальная заработная плата в месячном размере составит 4723 грн, а прожиточный минимум для трудоспособного лица в расчете на месяц - 2102 грн.

Размер ЕСВ составит 1039,06 гривен в месяц.

ФОПам на первой группе упрощенной системы налогообложения с 1 января 2020 придется заплатить 1249,26 гривны в месяц: ЕСВ + 210,2 грн единого налога.

ФОПам на второй группе упрощенной системы - 1983,66 грн в месяц: ЕСВ + 944,6 грн единого налога.

Для третьей группы упрощенной системы налогообложения размер единого налога будет зависеть от размера дохода и системы, которую выберет плательщик 3% от дохода за месяц для тех ФЛП, которые платят налог на добавленную стоимость (НДС) и 5% от дохода для тех, кто НДС не платит.

Предприниматели на общей системе налогообложения будут платить ЕСВ + 18% от чистой прибыли (налог на доходы физических лиц) + 1,5% военного сбора.

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Работодатель обязан платить такие же платежи с фонда заработной платы каждого работника в Пенсионный фонд.

Также в налоговой сообщили, что изменится размер туристического сбора (его платят гостиницы и хостелы). Он вырастет до 23,62 гривны за 1 ночь пребывания туриста в гостинице для внутренних туристов из Украины. По иностранного же туриста отеля придется заплатить до 236,15 гривны за 1 ночь пребывания. Окончательный размер туристического сбора определяют местные советы.

Налог на недвижимость в 2020 году не превысит 70,85 грн за 1 кв. м.

В ГНС сообщили, что в течение 2020 бюджет не предусматривает роста минимальной зарплаты.

288,9 тыс. безработных украинцев зарегистрировали в ноябре этого года. Это на 29,6 тыс. больше, чем в октябре 2019 года (259,3 тыс.), сообщает Государственная служба статистики.

hromadske.ua
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