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понедельник, 16 декабря 2019 13:24

В Украине стало больше безработных

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В Украине стало больше безработных
Госстат подсчитал рост безработицы. Фото: www.volynnews.com

288,9 тыс. безработных украинцев зарегистрировали в ноябре этого года.

Это на 29,6 тыс. больше, чем в октябре 2019 года (259,3 тыс.), сообщает Государственная служба статистики.

В ноябре было 80,9 тыс. свободных вакансий (в октябре 102,8 тыс.), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 4,0 (в октябре - 3,0).

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По подсчетам Международной организации труда, в II квартале 2019 года 16,7 млн. людей в возрасте 15-70 лет были работающими. Безработними такого же возраста были 1,4 млн. человек. По данным Госстата, уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с данными предыдущего года составил 58,6%, а среди населения трудоспособного возраста - 68,1%.

В октябре 2019 размер средней номинальной зарплаты составил 10 727 гривен - это на 16,4% больше, чем в октябре 2018 года. По сравнению с сентябрем 2019 размер средней зарплаты увеличился на 0,4%.

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