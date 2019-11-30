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суббота, 30 ноября 2019 12:03

Выросла средняя зарплата: назвали самый бедный регион

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Выросла средняя зарплата: назвали самый бедный регион
Апостроф За год средняя зарплата выросла на 16 процентов

В октябре 2019 размер средней номинальной зарплаты составил 10 727 гривен - это на 16,4% больше, чем в октябре 2018 года.

По сравнению с сентябрем 2019 размер средней зарплаты увеличился на 0,4%, сообщает Госстат.

Самые высокие зарплаты в октябре получали работники, занятые в сфере финансов и страховании - в среднем 19 571 гривен в месяц (на 9,2% больше, чем в сентябре).

Работники ИТ-отрасли в среднем получили 17 057 гривен в октябре, а размер их зарплаты уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%.

Маленькие зарплаты в Украине получают работники сферы здравоохранения. В октябре врачи получили в среднем 7002 гривны. Их зарплата за месяц выросла на 1,2%.

В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты в Украине получают киевляне - в среднем 15862 гривен в месяц.

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Маленькие зарплаты в октябре получили жители Буковины - в среднем 8211 гривны.

Прожиточный минимум на одного человека составит - 2027 гривен. Этот размер будет действовать до 1 июля 2020 года. Соответственно возрастет не только пенсия, но и сумма оплаты труда, которую индексируют.

Также увеличат максимальный размер пособия по безработице. Он будет составлять 8408 грн. Возрастет минимальный размер алиментов для детей до 6 лет на 40 грн и будет составлять 889,5 гривен, а для детей от 6 до 18 лет - 1109 грн.

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30
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