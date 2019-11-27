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среда, 27 ноября 2019 17:07

ФОПам-"айтишникам" РРО не понадобится - Верланов

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ФОПам-&quot;айтишникам&quot; РРО не понадобится - Верланов
Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов: "кроме проекта РРО в смартфоне, на данный момент налоговики активно работают над другими онлайн-услугами"

Для большинства представителей IT-бизнеса, которые работают на третьей группе упрощенной системы налогообложения, регистраторы расчетных операций (РРО) не понадобятся.

Об этом 26 ноября рассказал председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов во время встречи с представителями ИТ-компаний в киевском UNIT.City, информирует пресс служба ГНС.

"Для "хороших парней" мы - сервисная организация, а для "плохих" выполняем ту функцию фискального органа, для которой вы нас и наняли. Как можно быть сервисной организацией для компании, которая нелегально продает топливо или торгует на Крещатике без чеков?" - заявил Сергей Верланов.

По его словам, применение РРО не требуется, если клиенты "упрощенцев" на 3 группе рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом, а также, если клиент в кассе банка вносит наличные для дальнейшего их зачисления на текущий счет продавца.

Кроме того, председатель ГНС Сергей Верланов отметил, что оплата за услуги картой, например, на карточку в "Приват24" или monobank подпадает под банковскую тайну. Налоговая не может контролировать этот процесс, поэтому граждане должны сами решать, платить ли налоги из подобных поступлений.

В своем выступлении Сергей Верланов подчеркнул, что одна из главных задач налоговой - разработать удобные и быстрые электронные сервисы, адаптированные под нужды потребителей, которые упростили бы множество процедур без потери времени.

Так, уже в января 2020 года программное РРО (регистратор расчетных операций) от налоговой, бесплатный для загрузки и обслуживания, станет доступным для пользователей в тестовом режиме.

"Самый главный вызов - проект РРО в смартфоне. К январю ГНС должен предоставить пользователям возможность протестировать программное РРО, которое будет бесплатно для скачивания и обслуживания", - заявил главный налоговик Украины.

По словам Верланова, кроме проекта РРО в смартфоне, на данный момент налоговики активно работают над другими онлайн-услугами: внедрением и совершенствованием сервисов с предварительного заполнения деклараций для граждан, push-напоминаниями о предельных сроках представления отчетности и наличие задолженности, введением online-консультаций и т.д.

Напомним, в ГНС заверили, что новые законы о РРО не меняют правила упрощенной системы налогообложения, а наоборот направлены на их либерализацию.

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