Фискальная служба ударила по теневому рынку табака на 226 млн грн - председатель ГФС Мельник

 
Ексклюзивы
1/5
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 540
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 630
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 1773
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1800
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 540
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 666
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 909
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1206
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1845
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 270
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 531
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 387
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 261
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1791
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 апреля 2021
Просмотров: 549
Чужі
Менша донька слухає онлайн лекцію із мовознавства. Викладач розповідає про старообрядців із Вилкового на Одещині. — Я теж була в їхніх ...
пятница, 09 апреля 2021 13:58

Фискальная служба ударила по теневому рынку табака на 226 млн грн - председатель ГФС Мельник

  Комментировать
Фискальная служба ударила по теневому рынку табака на 226 млн грн - председатель ГФС Мельник
Сотрудники ГФС изъяли табачных изделий на сумму 226,6 млн гривен из незаконного оборота. Фото: www.epravda.com.ua

За I квартал 2021 года сотрудники ГФС изъяли табачных изделий на сумму 226,6 млн гривен из незаконного оборота. В рамках уголовных производств изъято 33,1 тыс. тонн на сумму 205 млн грн, в рамках административных - 3,3 тыс. тонн на сумму 21,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Находясь в постоянном взаимодействии с легальным бизнесом и правоохранителями, ГФС оперативно реагирует на факты изготовления и поставки на рынок контрафактных табачных изделий. В течение января-марта 2021 нам удалось нанести мощный удар по инфраструктуре теневого рынка табачных изделий. Эту динамику мы должны сохранить в дальнейшем, обеспечив ликвидацию такого явления как незаконный оборот подакцизной продукции", - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

Сейчас ГФС продолжает досудебные расследования по поводу обращения незаконной табачной продукции и передает материалы в судебные инстанции.

Напомним, 19 марта во время форума "Украина 30" председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник объявил о создании в составе ГФС совещательного органа - Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фискальная служба ударила по теневому рынку табака на 226 млн грн - председатель ГФС Мельник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
апреля

Недовольные крестьяне пришли с оружием в Киев

Приняли закон относительно борцов за независимость

Немецкий боксер набросился на рефери после своей дисквалификации

Изобретатель сделал первую аудиозапись

Принц Чарльз во второй раз женился

Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами

Европарламент согласился на крупнейшее в истории расширения ЕС

Американцы взяли Багдад

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 8 Просмотров: 31420
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 22456
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 17659
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 14499
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
4
 Просмотров: 7371
Экономика
Помощь бизнесу: закон о 8 тыс. грн для ФЛП вступил в силу
Помощь бизнесу: закон о 8 тыс. грн для ФЛП вступил в силу Просмотров: 81
Украинки начали больше зарабатывать
Украинки начали больше зарабатывать Просмотров: 90
На какую работу в Польше ждут украинцев
На какую работу в Польше ждут украинцев Просмотров: 450
МВФ обманули.Лица, которые грабят украинцев - эксперт
МВФ обманули.Лица, которые грабят украинцев - эксперт
 Просмотров: 765
Цены на газ в Европе достигли очередной рекорда
Цены на газ в Европе достигли очередной рекорда Просмотров: 243
Больше всего комментируют
8
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
2
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
1
Украинская транспортная система через 9 лет осуществит прорыв: правительство обязалось перед ЕС
1
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Голосов: 26365
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть