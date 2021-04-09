Фискальная служба ударила по теневому рынку табака на 226 млн грн - председатель ГФС Мельник

Сотрудники ГФС изъяли табачных изделий на сумму 226,6 млн гривен из незаконного оборота. Фото: www.epravda.com.ua

За I квартал 2021 года сотрудники ГФС изъяли табачных изделий на сумму 226,6 млн гривен из незаконного оборота. В рамках уголовных производств изъято 33,1 тыс. тонн на сумму 205 млн грн, в рамках административных - 3,3 тыс. тонн на сумму 21,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Находясь в постоянном взаимодействии с легальным бизнесом и правоохранителями, ГФС оперативно реагирует на факты изготовления и поставки на рынок контрафактных табачных изделий. В течение января-марта 2021 нам удалось нанести мощный удар по инфраструктуре теневого рынка табачных изделий. Эту динамику мы должны сохранить в дальнейшем, обеспечив ликвидацию такого явления как незаконный оборот подакцизной продукции", - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

Сейчас ГФС продолжает досудебные расследования по поводу обращения незаконной табачной продукции и передает материалы в судебные инстанции.

Напомним, 19 марта во время форума "Украина 30" председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник объявил о создании в составе ГФС совещательного органа - Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом.