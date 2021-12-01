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Фирташ потерял Запорожский титано-магниевый комбинат

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Фирташ потерял Запорожский титано-магниевый комбинат
Связанная с Фирташем компания проиграла апелляцию по ЗТМК. Фото: УНИАН

Кипрская компания "Толексис Трейдинг Лимитед" проиграла апелляцию по делу "Запорожского титано-магниевого комбината".

Корпорацию связывают с украинским олигархом Дмитрием Фирташем, сообщает Центр противодействия коррупции.

Компания хотела обжаловать решение Хозяйственного суда Запорожской области, вернувшего государству целостный имущественный комплекс ЗТМК.

"Правительство Азарова отдало Фирташу часть комбината в 2013 году с благородной целью – чтобы привлечь инвестиции. Для этого создали ООО ЗТМК с негосударственной долей. Офшорка "Толексис Трейдинг Лимитед" должна была инвестировать $110 млн в модернизацию производства. Однако, по данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, большинство этих денег пошли не на модернизацию, а на долги перед DF Group Фирташа", - говорится в сообщении.

На модернизацию производства вместо $110 млн выделили 20 млн грн.

Офшорная компания еще имеет шанс вернуть комбинат.

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"Решение вернуть ЗТМК государству уже проходило две инстанции в 2018 году. Тогда все остановил Верховный суд, отправив дело на рассмотрение. Очень надеемся, что в этот раз будет по-другому", - констатируют в ЦПР.

Соратник олигарха Дмитрия Фирташа, гражданин Молдовы и России Дмитрий Торнер, посещал Офис президента. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы". У журналистов оказалось фото посещения Торнером ОП 3 февраля 2021 года.

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