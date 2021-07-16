Ferrexpo запустила солнечную электростанцию

Первая солнечная электростанция компании Ferrexpo будет производить 6,5-7 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год

Компания Ferrexpo запустила пилотный проект по установке солнечных батарей и получению солнечной энергии. Мощность комплекса составляет 5 МВт. Использовано почти 10 тыс. солнечных батарей компании Jinko Solar - одного из мировых лидеров в производстве такого оборудования. Солнечные панели установлены на отвалах карьеров.

Стоимость проекта - несколько миллионов долларов США. Финансирование полностью осуществлено самой компанией Ferrexpo. Солнечная электростанция не будет пользоваться государственными программами компенсаций, субсидий, дотаций или "зеленого тарифа".

Как сообщалось ранее, Ferrexpo сознательно отказывается от использования любых дотаций при производстве возобновляемой энергии в соответствии с лучшими мировыми практиками.

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"Мы добились рыночной окупаемости этого проекта без каких-либо "зеленых тарифов" со стороны государства, что должно быть примером для других компаний, которые строят объекты генерации возобновляемых источников энергии", - отметили в компании.

По словам председателя правления Полтавского горно-обогатительного комбината Виктора Лотоуса, первая солнечная электростанция будет подавать электроэнергию предприятиями Группы на действующем промышленной площадке. Станция будет производить 6,5-7 млн ​​кВтч электроэнергии в год.

"Это новая страница в истории Ferrexpo, которая дает возможность заменять закупку части электроэнергии с энергорынка на возобновляемую энергию солнца с более конкурентоспособной цене и с полным отсутствием выбросов СО2, делая производство таким, что еще больше заботится об окружающей среде. Запуск собственной генерации уменьшает для Ferrexpo негативные последствия монополизации энергорынка вследствие ограничения конкуренции и риски роста тарифа на передачу электроэнергии. Благодаря этому проекту созданы рабочие места", - добавил Виктор Лотоус.

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Солнечная электростанция - это пилотный проект, после которого компания перейдет к полномасштабным изменениям традиционной электроэнергии на возобновляемую энергию солнца как части программы декарбонизации продукции. В планах Ferrexpo - строительство в среднесрочной перспективе электростанции для производства возобновляемой энергии мощностью от 250 до 1000 МВт.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОК. В 2020 году компания произвела 11,2 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.