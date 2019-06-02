Фермеры за деньги разрешают покупателям собирать урожай

В США приобретает популярность агротеймент: фермеры за деньги позволяют покупателям собирать урожай

В Соединенных Штатах набирает популярность способ досуга с названием агротеймент. Американцы платят деньги за то, чтобы поработать на чужом поле.

Один из владельцев фермы вывозит в поле на телеге – он занимается этим не первый десяток лет. "Двадцать шесть лет мы ею владеем", - говорит Марк Зоршмидт. За клубникой созревают черешни, персики, ежевика, яблоки, но свой урожай фермер на продажу не везет – покупатели приезжают сами. "Агротеймент – это такой вид досуга, когда люди собирают свои овощи, фрукты или ягоды собственноручно", - объясняет владелец фермы. "За выходные у нас бывает до трех тысяч человек", - добавляет менеджер фермы Марк Дьюи.

Чтобы собственноручно покопаться в поле, платят по десять долларов за вход, детям - скидка, пишет tsn.ua.

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Никаких инструкций, выпуская в поле, не дают – можно только собирать, а можно и сразу кушать. Цену съеденной клубники просто закладывают в стоимость входного билета. "Собирать себе еду своими руками – это весело, совсем не то, что покупать в магазине", - говорят клиенты. "Замечательный опыт, прекрасный опыт вместе с семьей!", - говорят американцы из городов.

У такого бизнеса сразу несколько преимуществ: не надо тратить денег на хранение, транспорт и сезонных рабочих – агротейментовых ферм в одной только Вирджинии несколько десятков. Впрочем, без убытков не обходится. "Например, мы пытались выращивать спаржу – знаете, как собирать спаржу? Ее надо срезать с самого низу, тогда она снова растет. Но снизу она цепкая, поэтому люди часто режут верхушки. И тогда все, что осталось, гниет на поле – приходилось нам самим потом убирать", - говорит менеджер.

Прилавки украинских рынков заполонила ранняя клубника. Пока ягоды дорогие, но знатоки прогнозируют, что уже через дней десять цена упадет вдвое. Клубнику везут в основном с юга страны – Одесской, Херсонской и Запорожской областей. На Закарпатье из-за сезона дождей неурожай. Ранняя ягода опасна чрезмерным содержанием пестицидов. Запах химикатов, неравномерный окрас и выпуклые глазки клубники – все это должно насторожить покупателя. "Клубнику после сбора нужно хранить не более двух суток, потому что потом нитраты превращаются в нитриты. Нитриты – это достаточно токсичное вещество для всех органов, особенно нервной системы. Ягода вообще должна реализоваться на рынке один день", - отмечает заведующая лаборатории Владимирского рынка в Киеве Галина Климчук.