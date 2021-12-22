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среда, 22 декабря 2021 13:46

Федоров рассказал, когда начнут выдавать пластиковые карточки "єПідтримка"

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Федоров рассказал, когда начнут выдавать пластиковые карточки &quot;єПідтримка&quot;
Пластиковые карточки "еПоддержка" появятся до конца декабря. Фото: Liga.net

Банки уже к концу декабря начнут выдавать пластиковые карты "єПідтримка" для выплат 1 тыс. грн вакцинированным украинцам.

Большое количество банков сможет генерировать не только виртуальные карты для выплаты президентской "ковидной" 1 тыс. грн, заявил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Некоторые банки до конца этого года начнут выдавать также пластиковые карты. Мы прогнозируем, что в следующем году таких банков будет большинство", - сказал он.

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В проекте "єПідтримка" принимают участие шесть финансовых учреждений страны: Приватбанк, "А-Банк", "Альфа-Банк", Monobank, Ощадбанк и Укргазбанк. Еще 13 банков присоединятся, напомнил Федоров.

Потратить "ковидную" 1 тыс. грн украинцы смогут на оплату услуг в сферах культуры, спорта, внутренних пассажирских перевозок ж/д и авиатранспортом, а также для приобретения книг. Пополнять счет, снимать с него средства или перевести на другие - нельзя. Неиспользованные деньги вернутся государству.

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