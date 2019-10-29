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вторник, 29 октября 2019 10:21

Фармак опроверг слухи о монополизации производства "Корвалола"

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Фармак опроверг слухи о монополизации производства &quot;Корвалола&quot;
Монополии не будет: "Фармак" развенчал миф о "Корвалоле"

Никакой монополии на лекарственное средство - седативный препарат нет, есть только исключительные права компании "Фармак" на торговую марку "Корвалол".

Об этом заявили 28 октября во время пресс-конференции в столице представители компании. Любой производитель может выпускать этот препарат, но под другим названием.

Напомним, что судебные процессы по ТМ "Корвалол" продолжаются с 2005 года, когда "Фармацевтическая фирма "Дарница" зарегистрировала препарат под названием "Корвалол-Дарница". Сам препарат создали в 1959 году как аналог "Валокордина" - сердечно-сосудистого препарата немецкого производства. Первоначально "Корвалол" производил Киевский химико-фармацевтический завод им. М.В. Ломоносова. В 1991 году "Фармак" стал правопреемником завода и с тех пор единственным производителем этого лекарственного средства на постсоветском пространстве. Информация о том, что "Корвалол" производили 70 фармацевтических предприятий СССР - недостоверна.

"История с "Валокордином" - это пример добросовестной конкуренции. Потому что "Валокордин" аналогичен "Корвалолу". Но мы выпускаем его под своим названием. Монополии на это лекарственное средство нет, не было и быть не может. Мы лишь защищаем свое право на хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum", то есть право на само обозначение. Сам препарат со всеми составляющими не защищен патентом и он не охраняется в Украине с точки зрения интеллектуальной собственности. Его может производить любой завод, но под собственным названием и брендом" , - говорит Дмитрий Таранчук, директ по правовому обеспечению ОАО "Фармак".

ТМ "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии. На модернизацию линии по производству препарата компания "Фармак" потратила 14 млн долларов.

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"Мы приложили много усилий, чтобы конечный потребитель понимал, что "Корвалол" - это продукт компании "Фармак". Согласно социологическому опросу, около 57% респондентов связывают название средства именно с нашей компанией. В первый год, когда наш конкурент вывел продукт на рынок с аналогичным названием, мы потеряли более трети наших продаж", - отметила Сусанна Халилова, директор по маркетингу и продажам ОАО "Фармак".

Название "Корвалол Corvalolum" согласно решению хозяйственных судов всех инстанций 2009-2010 годов использовалась только "Фармаком" как наименование лекарственного средства. Присутствие на фармацевтическом рынке такого же препарата от завода "Дарница" спровоцировало недобросовестную конкуренцию. Компания "Фармак" продолжает отстаивать свои права в судебном порядке. Следующее заседание по делу "Корвалола" состоится 30 октября в Хозяйственном суде Киева.

Справка: Компания "Фармак" - лидер фармацевтической отрасли Украины. Завод представляет более 250 лекарственных средств и ежегодно запускает на рынок около 20 новых препаратов. "Фармак" экспортирует продукцию в 20 стран мира и осуществляет контрактное производство для более 10 европейских предприятий. Компания стала единственным отечественным фармпроизводителем, который вошел в ТОП-100 налогоплательщиков. АО "Фармак" участвует в правительственной программе, по которой люди могут получать лекарственные препараты бесплатно или со скидкой.

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Дата
29
октября

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