Фальшивые 200 грн: украинцев предупредили о партии поддельных банкнот

Фальшивые банкноты может распознать специальное оборудование в банках и магазинах. Фото: dengi.ua

В Украине изъяли крупную партию фальшивых банкнот номиналом 200 грн. Это купюры образца 2007 года, однако на них указан 2014 год выпуска.

"Банкноты изготовлены на бумаге с двухцветными водяными знаками в виде буквы "S", которые имеют имитацию ультрафиолетовой защиты. Локальный багатотоновий водяной знак (портретное изображение Леси Украинки) и защитная лента имитированы печатью с обратной стороны банкноты", - отметили в Нацбанке.

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Обнаружить подделку можно с помощью эффекта изменения цвета оптически переменного изображения цифрового обозначения номинала "200" на лицевой стороне банкноты. Этот эффект в фальшивых купюр не имитировали. Также фальшивые банкноты может распознать специальное оборудование в банках и магазинах.

"Главное, что следует помнить - в случае сомнений в подлинности банкнот нужно не спеша проверить несколько защитных элементов", - добавили в НБУ.

Обновленная банкнота 200 грн в Украине появится 25 февраля 2020 года. Будет иметь усиленную защиту. В частности, улучшено рельефность элементов печати, усовершенствовано ультрафиолетовую и инфракрасную защиту, использовано два инновационные защитные элементы.