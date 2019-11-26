Показали новые 50 и 200 грн

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В обращении с 20 декабря 2019 года появятся обновленные банкноты номиналом 50 грн. С 25 февраля 2020 года - номиналом 200 грн.

Купюры имеют усовершенствованную систему защиты и по дизайну следуют банкнотам нового поколения гривны - номиналами 20, 100, 500 и 1000 грн, сообщила пресс-служба Нацбанка.

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Обновленные банкноты имеют усиленную защиту. В частности, улучшено рельефность элементов печати, усовершенствовано ультрафиолетовую и инфракрасную защиту, использовано два инновационные защитные элементы.

Оптимизация банкнотно-монетного ряда началась в 2014-м. Номинальный ряд сократился с 17 до 13 номиналов. Пока в обращении будут находиться монеты 25 коп. Вскоре номинальный ряд сократится до 12 номиналов. Это 6 монет номиналами 10 и 50 коп., 1, 2, 5 и 10 грн. Также 6 купюр номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн.

С 1 октября 2019-го в Украине не принимают в расчет за товары и услуги мелкие монеты 1, 2 и 5 коп. Украинцы могут без ограничений и бесплатно обменять их на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих 3 лет в банках. Из обращения начали выводить монеты номиналом 25 коп. Рассчитаться ими в магазинах можно будет до октября 2022-го. Далее останутся монеты номиналом 50 и 10 коп.