Это обман - министр про право украинцев на 2 га земли

По 2 га для более чем 40 млн. украинцев - это 80 млн. га земли. Фото: Елена Луценко

Норма о праве каждого украинца бесплатно получить 2 га земли является фикцией и обманом, заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

"Норма закона есть, а реализации практически нет по одной простой причине: по два гектара для более чем 40 миллионов украинцев - это 80 миллионов гектаров земли. У нас ее просто физически нет столько. Этот самообман был придуман чиновниками, чтобы сформировать коррупционную составляющую", - рассказал Роман Лещенко в интервью Радио НВ.

Чиновники говорят гражданам, чтобы они оформляли землеустроительную документацию, а затем берут взятки за выделение земли, заметил Лещенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фермеры получат больше денег - что изменилось

"За 20 лет была сформирована четкая коррупционная рента: ввели землеустроительную экспертизу, разрешительную документацию, многочисленные справки и разрешения. Для любых действий, связанных с землей, требуется большое количество различных документов. Каждый документ - это коррупционная рента", - подытожил Лещенко.

В Держгеокадастре изучается вопрос монетизации права на бесплатную приватизацию земли. Отменить право нельзя, потому что Конституция запрещает сужать существующие права.