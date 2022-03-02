ЕС отключил Россию от Swift

Российским банкам дали 10 переходных дней. Фото: Reuters

Европейский Союз принял решение отключить семь российских банков от SWIF – международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей.

Об этом сообщил Совет ЕС.

Банкам дадут 10 переходных дней для отключения. Отключение заработает с 12 марта.

Речь идет о ВТБ, "Россия Банк", "Банк Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" і ВЕБ РФ.

Также запрет касается какого-либо юридического лица или организации из РФ, чьи имущественные права принадлежат более чем на 50% вышеупомянутых банков.

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Европейским юридическим и физическим лицам запретили участвовать в любых будущих проектах Фонда прямых инвестиций – известного как фонд президента страны-агрессора Владимира Путина и его ближайшего окружения.

ЕС запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать банкноты в евро в РФ или любому физическому, юридическому лицу, органу в РФ, в том числе правительству и Центральному банку, или для использования в РФ.

На этой неделе Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Центрального банка РФ и Российского фонда прямых инвестиций. 24 февраля Великобритания объявила, что замораживает активы ВТБ-банка и возможности работы "Аэрофлота". Британский премьер Борис Джонсон пообещал санкции против других российских банков.