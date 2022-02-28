США ударили санкциями по российскому Центрбанку и фонду Путина

Цель мер - не дать РФ использовать средства в войне против Украины. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Центрального банка РФ и Российского фонда прямых инвестиций.

Об этом сообщил Государственный департамент США, пишет "Інтерфакс-Україна".

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США запретило любому американскому лицу совершать какие-либо операции с участием российского Центрбанка, Фонда национального богатства или Министерства финансов РФ.

Также ввели блокировочные санкции против Российского фонда прямых инвестиций, известного как фонд президента Путина и его ближайшего окружения, двух его дочерних компаний и генерального директора Кирилла Дмитриева.

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Цель таких мер – разрушить способность РФ использовать свои международные резервы способом, подрывающим влияние санкций США.

Также - не дать России получить доступ к Фонду национального богатства для использования средств в войне против Украины.

Соединенные Штаты будут продолжать тесно сотрудничать с нашими партнерами и союзниками, чтобы Россия ощутила серьезные последствия за войну против Украины.

Мы разделяем единство целей, твердое намерение и решительность привлечь Россию к ответственности за ее агрессию, особенно ответственных за эту войну выбора", - сообщил Госдеп.

Российские банки отключают от SWIFT – международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей. Акции российских банков обрушились.