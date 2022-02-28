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понедельник, 28 февраля 2022 13:07

Акции российских банков кардинально обрушились

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Акции российских банков кардинально обрушились
На Лондонской фондовой бирже бумаги Сбербанка обрушились на 75%. Фото: Telegram

Цена акций российского Сбербанка продолжает падать.

В течение часа после начала торгов на Лондонской фондовой бирже бумаги Сбербанка обвалились на 75%. Подборку котировок опубликовал The MarketWatch.

Акции Лукойла упали на 58%, Роснефть Ойл – на 41%, Газпром нефть – на 25%, ФосАгро – на 55%.

Стоимость российских бумаг начала несколько корректироваться на 12:00.

На Московской бирже решили не торговать акциями Сбербанка, Лукойла и Газпрома, передают российские медиа. Капитализация этих компаний провалилась более чем на 50% на открытии торгов.

Европейский центральный банк предупредил о возможном банкротстве "дочек" российского "Сбербанка".

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"ЕЦБ оценивает, что Sberbank Europe AG и его дочерние компании в Хорватии и Словении становятся банкротами или, вероятно, обанкротятся", - сообщили там.

Российский "Тинькофф Банк" 27 февраля продавал доллары по 153 руб. Еще неделю назад доллар стоил около 80 руб.

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