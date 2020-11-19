Энергоатом опять продал электроэнергию завода Ахметова с двойным дисконтом

Министерство энергетики инициировало введение спецаукционов в начале июня. Фото: delo.ua

Обособленное предприятие НАЭК "Энергоатом" - "Энергоатом Трейдинг", на аукционе 18 ноября продал Мариупольском металлургическом комбината им. Ильича 18600 МВт * ч электроэнергии с поставкой в ​​декабре.

Об этом свидетельствуют данные ТБ "Украинская энергетическая биржа".

Цена продажи составила 1285 грн за МВт * ч. В то же время на "рынке на сутки вперед" последнюю неделю цена составляет более 1600 грн за МВт * ч.

Таким образом, скидка к спотовой рыночной цены составила 20%. На конкурентных аукционах без ограничений обычно такие дисконты составляют не более 10%.

Всего на этом аукционе Энергоатома было только три участника. Такое низкое количество участников обусловлено ​​тем, что это были так называемые "специальные аукционы", где установлены условия, согласно которым электроэнергию могут покупать только отдельные крупные предприятия. Министерство энергетики инициировало введение таких спецаукционов в начале июня и соответствующее решение было принято Кабинетом министров 12 июня.

На аукционе 13 ноября "Энергоатом Трейдинг" по результатам аукциона заключил соглашения с ООО "Юнайтед Энерджи" и ООО "Д. Трейдинг "с рекордным дисконтом для спотовой рыночной цены -42%. На этих сделках госпредприятие недополучило около 60 млн грн.

"Юнайтед Энерджи" входит в орбиту Игоря Коломойского, а "Д.Трейдинг" является трейдером группы ДТЭК Рината Ахметова. Мариупольский метзавод им. Ильича входит в холдинг "Метинвест", мажоритарным владельцем которого также является Ахметов. Мариупольский метзавод уже получал от "Энергоатома" электроэнергию с нерыночным дисконтом. Например, на аукционе 11 ноября "Энергоатом" продал метзавода 37000 МВт * ч базовой нагрузки по цене, которая была на 14% ниже текущей цены на РДН. На этой сделке "Энергоатом" получил у 5 млн грн. прибыли (с учетом возможных скидок покупателю).