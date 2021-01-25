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понедельник, 25 января 2021 16:51

"Энергоатом" обвинил депутатов в лоббировании "дерибана 10 млрд" в пользу "зеленой" генерации

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&quot;Энергоатом&quot; обвинил депутатов в лоббировании &quot;дерибана 10 млрд&quot; в пользу &quot;зеленой&quot; генерации
"Энергоатом" обвиняет авторов законопроекта в давлении на НКРЭКУ и ГП "Гарантированный покупатель" и "политической коррупции"

НАЭК "Энергоатом" выступает против предложенной рядом народных депутатов схемы погашения долгов за отпущенную электроэнергию перед предприятием за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в обращении коллектива "Энергоатома" за подписью и.о. главы компании Петра Котина и председателя профсоюзной организации Алексея Лыча, обнародованном на сайте госпредприятия.

"Уважаемые народные депутаты, "авторы" законопроекта №4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома". Благодарны вам за "заботу". Однако предпочитаем отказаться играть с вами в наперстки. Представление законопроекта, за который вы на самом деле не собираетесь голосовать, – это попытка отвлечь внимание и обосновать дерибан 10 млрд грн кредита госбанков в пользу "зеленой" генерации", – сказано в обращении.

При этом "Энергоатом" обвиняет авторов законопроекта в давлении на НКРЭКУ и ГП "Гарантированный покупатель" и "политической коррупции".

"Вам интересно, как еще больше за счет "Энергоатома" через работающий на вас ГарПок профинансировать абсолютно убыточную и паразитирующую на благополучии украинцев схему работы "зеленой" энергетики", – подчеркивается в документе.

Согласно данным на сайте Верховной Рады, авторами законопроекта №4624 указаны Юрий Камельчук и Людмила Буймистер ("Слуга народа"), Анна Скороход (внефракционная, исключена из фракции "Слуга народа"), Алексей Кучеренко ("Батькивщина") и Алексей Гончаренко ("Европейская солдарность"). Текст документа пока не опубликован.

Буймистер и Кучеренко относят к группе лоббистов интересов Рината Ахметова, который владеет крупнейшей в Украине компанией по производству электроэнергии по "зеленому тарифу".

Как сообщалось, 30 декабря 2020 года НЭК "Укрэнерго" подписало три кредитных договора с государственными банками на общую сумму 10,25 млрд грн для погашения задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель".

Эти средства планировалось направить в первую очередь на погашение долгов "Гарантированного покупателя" перед "Энергоатомом", однако представители производителей электроэнергии по "зеленому тарифу" потребовали направить эти средства на погашение задолженности перед ними.

Напомним, в декабре государственный "Энергоатом" продал рекордные 13,33 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки в первом полугодии 2021 года. Это примерно 40% прогнозной выработки за этот период. По данным источников БизнесЦензора, львиный объем – 10,8 млн МВт-ч – по цене 1150 грн за МВт-ч купила компания, близкая к Игорю Коломойскому.

БизнесЦензор
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Дата
25
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