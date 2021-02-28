Эксперты пророчат Украине стремительное восстановление экономики

При этом в 2022 году рост ВВП Украины замедлится до 3,8%, считают в Fitch. Фото: EPA / UPG

ВВП Украины вырастет в 2021 году на 4,1%, что даст возможность экономике восстановиться после падения на 4,2% в прошлом году.

Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства Fitch Ratings. Аналитики предполагают, что рост произойдет за счет частного потребления, роста производства сельскохозяйственной продукции и частичного восстановления инвестиций.

Отмечается, что вторая волна коронавируса была более серьезной, чем первая.

"Но уровень смертности снижается, и мы предполагаем, что экономические запреты остаются ограниченными", - говорится в сообщении.

При этом в 2022 году рост ВВП Украины замедлится до 3,8%, считают в Fitch.

В январе в Украине дефицит госбюджета составил 5,7 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда - 10,5 млрд грн при запланированных 26,6 млрд грн.