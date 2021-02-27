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суббота, 27 февраля 2021 05:30

Дефицит госбюджета в январе составил 5,7 млрд грн

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Дефицит госбюджета в январе составил 5,7 млрд грн
Заимствования в январе составили 37,34 млрд грн, в том числе внешние - 345 млн грн. Фото с открытых источников

В январе в Украине дефицит госбюджета составил 5,7 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда - 10,5 млрд грн при запланированных 26,6 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба. Заимствования в январе составили 37,34 млрд грн, в том числе внешние - 345 млн грн.

Погашения в январе были на уровне 23,6 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам - 1 млрд грн, указала ГКСУ. В то же время доходы госбюджета составили 66,2 млрд грн, в том числе по общему фонду - 57,6 млрд грн при плане в 54 млрд грн. Январские налоговые поступления были перевыполнены относительно плана - 55 млрд грн по сравнению с ожидаемыми 51,7 млрд грн, что произошло, в частности, за счет внутренних налоговых поступлений - 41 млрд грн в январе при ожидаемых 37,5 млрд грн.

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Акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию подакцизных товаров в январе принес свыше 1 млрд грн при запланированных 0,4 млрд грн. Налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджет возмещения принес свыше 16 млрд грн против запланированных 13,7 млрд грн. Экологический налог принес в бюджет 32 млрд грн вместо ожидаемых в январе 27 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ.

Наконец, расходы госбюджета в минувшем месяце составили 71,5 млрд грн, расходы общего фонда - 68,3 млрд грн при плане в 80,8 млрд грн, свидетельствует статистика казначейства.

Общий долг украинских предприятий и физлиц-предпринимателей по уплате единого соцвзноса составляет 21,6 млрд грн. ФЛП задолжали государству 12,5 млрд грн. В общем насчитали более 769 тыс. должников.

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