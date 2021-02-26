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пятница, 26 февраля 2021 17:29

ФЛП накопили долгов перед государством на 12,5 млрд

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ФЛП накопили долгов перед государством на 12,5 млрд
ФЛП задолжали государству 12,5 млрд грн. Фото: pexels.com

Общий долг украинских предприятий и физлиц-предпринимателей по уплате единого соцвзноса составляет 21,6 млрд грн.

ФЛП задолжали государству 12,5 млрд грн. В общем насчитали более 769 тыс. должников. 42% имеют долг от 10 до 50 тыс. грн. 1% должен более 100 тыс. грн. Долг предприятий по ЕСВ - 9,1 млрд грн, пишет "Сегодня".

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Ранее ФЛП не могли увидеть наличие долга по ЕСВ в себя или своих контрагентов, из открытых данных. Узнать об этом можно было только в собственном электронном кабинете. Но 24 февраля налоговая опубликовала данные, обязав себя вносить отчеты ежемесячно.

До 1 марта ФЛП, которые долго не работали и не получали дохода, могут лишиться задолженности по социальным взносам.

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