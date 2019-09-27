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Эксперты назвали оптимальный возраст для выхода на пенсию

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Эксперты назвали оптимальный возраст для выхода на пенсию
На размер пенсии украинцев влияет количество страхового стажа и заработная плата, которую они получали. Фото: inform-ua

Минимальный возраст выхода на пенсию надо коррелировать со средней продолжительностью жизни украинцев. Очевидно, что для мужчин 63-65 лет - это высокий порог, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Женщинам абсолютно реально позволить выходить на пенсию в 55 лет. С одной стороны, это выгодно для новой власти, ведь можно преподнести как социальную защиту населения. С другой - это не приведет к значительным расходам из государственного бюджета. Ведь пенсия будет минимальной", - объясняет Алексей Кущ.

В Украине с 2015 года философия начисления пенсии изменилась, добавляет он. Акценты делают не на возрасте, а на количестве страхового стажа.

"До января 2004 года трудовой стаж позволяют приравнивать к страховому. Далее значение имеет исключительно последний. Чтобы в будущем претендовать на достойную пенсию, надо реально и исправно платить необходимые налоги. Очевидно, что большинство женщин до 55 лет не успеет заработать большой страховой стаж", - говорит финансовый эксперт.

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По словам экономиста Александра Охрименко, возможность выйти на пенсию в 55 лет выгодна женщинам в деревне.

"Женщинам, которые держат огороды, выгодно получать дополнительные деньги, хоть и не большие. В городах женщины не будут увольняться с работы, чтобы сидеть дома и иметь копеечную пенсию. В то же время оптимальный вариант - это уравнять пенсионный возраст женщин и мужчин на уровне 60 лет", - говорит Охрименко.

До 2011-го женщины в возрасте 55 лет могли выходить на пенсию досрочно. Пенсионный возраст начали повышать из-за условий программы сотрудничества с МВФ. Ежегодно он увеличивается на 6 месяцев. До 2021-го составит 60 лет. В то же время, женщинам в возрасте 55 лет при наличии 30 лет страхового стажа и увольнения могут позволить досрочно выходить на пенсию до 1 января 2022 года. Соответствующий законопроект с предложениями президента Владимира Зеленского должна рассмотреть Верховная Рада. Документ приняли еще в 2015-м. Однако пятый президент Петр Порошенко ветировал его.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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