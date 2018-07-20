Эксперт рассказала о хитростях производителей продуктов питания

В масле использовать маргарин с высоким содержанием трансжиров. Они негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Фото: Ракурс

В молочной отрасли чаще всего подделывают сливочное масло. Производители заменяют молочный жир пальмовым или кокосовым маслом, маргарином. Часто фальсифицируют томатные пасты. Подделывают даже черный молотый перец, рассказала Gazeta.ua эксперт научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз Нина Кильдий.

По ее словам, труднее всего подделать однокомпонентные продукты. Например воду, масло, муку или уксус. Правда продукт низшего сорта можно продать под видом высшего. Проще подрабатывать многокомпонентные или однородные пастообразные продукты. Например, вареную колбасу, соусы. Туда или что-то не докладывают, или добавляют красители, ароматизаторы.

"Первое, что должно насторожить - аномально низкая цена. Стоимость сливочного масла уже давно перевалило 30 гривен за 250-граммовую упаковку. А его предлагают по 15. Кроме того, настоящее сливочное масло не может таять сразу, как только вытащили из морозильной камеры или холодильника. Также мягкое сливочное масло свидетельствует о неправильных условий хранения. В общем людям нужно быть внимательными в магазинах. На пачке со сливочным маслом по крайней мере должно быть написано "Сливочное масло", а не мелкими буквами - спред или маргарин. В составе колбасы на первом месте должно стоять мясо, а не соя", - говорит эксперт.

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Она добавила, что поддельный продукт не всегда вредит здоровью. Например, если в колбасе свинину заменили соей, крахмалом или курятиной - человек от этого не отравится. Пострадает кошелек и снизится пищевая ценность продукта. Такая же ситуация с мукой, когда подменить один сорт другим.

"Другое дело, если в том же масле использовать маргарин с высоким содержанием трансжиров (это жидкие растительные жиры, которые методом гидролиза переведены в пластическое состояние - Gazeta.ua). Они негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Наличие пищевых добавок, ароматизаторов, красителей, консервантов может вызвать аллергию или дисбактериоз", - подытожила Нина Кильдий.

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