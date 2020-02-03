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понедельник, 03 февраля 2020 14:05

Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ

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В Украине рынок газа должен был заработать с 1 января 2020-го. Этого не произошло. Власть решала вопрос с продолжением транзита российского газа в Европу. Без нового соглашения газ подорожал бы не только в Украине, но и на европейском хабе, рассказала Gazeta.ua координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной сети Опора Татьяна Бойко.

Какие изменения ждут украинцев, когда запустят рынок газа?

Рынок газа не появится, пока не отменят государственное регулирование цен на газ. Это запланировали на май 2020-го. К тому времени - с января по апрель, будет действовать новая методика расчета стоимости газа. Цену для населения привязали к показателям нидерландской газовой биржи. На данном этапе - это экономически обоснованно. В то же время запуск рынка газа - самый лучший вариант для потребителей. Он означает платежеспособный спрос, предложение и четкие европейские правила игры. Люди смогут самостоятельно выбирать поставщика и условия, которые он предлагает. Если будет здоровая конкуренция, газ подешевеет. Пока же у нас фактически два игрока - облгазы и компания Нафтогаза в Кропивницком.

Автор: dyvys.info
  С января 2020-го украинцы получают две отдельные платежки - за потребленный газ и его распределение.
С января 2020-го украинцы получают две отдельные платежки - за потребленный газ и его распределение.

Что нужно, чтобы появилось больше игроков?

К маю осталось не так много времени, а никаких условий для появления новых поставщиков нет. Если правительство и регулятор хотят, чтобы появился настоящий рынок вместо бесконтрольной монополии, где будет огромное количество поставщиков, которых смогут выбирать потребители, нужно существенно ускориться. Во-первых, надо упростить процедуру смены поставщика. Потребителю достаточно написать заявление к новому поставщику. Это можно сделать даже в электронной форме. Далее поставщик самостоятельно решает, брать или не брать абонента. Сегодня же чтобы сменить поставщика нужно пройти 7 кругов ада. Во-вторых, нужно создать дата-хаб. Это место, где будут храниться данные о всех клиентах. Сегодня такую ​​базу имеют только облгазы. Новый поставщик не имеет доступа к никакой информации о клиентах, не знает, сколько газа потребляет домохозяйство, как рассчитывается за него. В-третьих, необходима система информирования потребителей. Люди на едином сайте должны видеть все предложения поставщиков в единой стандартизированной форме. Тогда легче будет выбрать лучшие условия поставок газа.

В январе потребители получили две платежки за газ. С чем это связано?

Ранее домохозяйства получали единую квитанцию, которая состояла из оптовой цены газа как товара, стоимости транспортировки сетями, цены доставки или распределения, наценки поставщика и налогов. В конце прошлого года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг изменила методику формирования тарифа. Расходы на доставку вывели из общего счета. Теперь людям присылают две отдельные платежки - за потребленный газ и его распределение.

От чего зависит стоимость доставки газа?

Сумма в платежках для каждого разная. Она зависит от объемов потребления голубого топлива домохозяйством за прошедший календарный год. Чтобы определить среднюю долю, объемы делят на 12 месяцев. Если на газу исключительно готовят еду, то в среднем в месяц тратят 4-6 кубов. Далее Нацкомиссия для каждого конкретного облгаза устанавливает отдельный тариф. Он зависит от протяженности сетей и количества абонентов. С января тариф подняли. В феврале будет второй этап подорожания. Сейчас в среднем по стране тариф составляет 1-1,3 гривны за кубометр газа. Меньше всего платят жители Киева - 28 копеек. Во Львове цена за доставку одна из самых высоких - на уровне 2 гривен за кубометр. Этот тариф умножается на месячный объем потребления, добавляют налоги. Конечную сумму потребители видят в своих платежках. У кого-то это 11 гривен в месяц, в других - более 200. Теоретически можно спрогнозировать, что в следующем году за доставку газа люди получат меньше счета. Потому в этом году зима теплая и домохозяйства экономно используют газ для отопления домов.

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Как правильно оплачивать счета?

Очевидно, что людям удобнее оплачивать одну квитанцию. Так в основном делают в Европе. Это также рекомендует Совет европейских регуляторов. С другой стороны, даже в единой платежке нужно указывать тариф на доставку газа. Пока есть отдельный счет, который надо успеть оплатить до 20 числа каждого месяца. Иначе грозят штрафные санкции в виде компенсации по двойному тарифу. Еще один вариант - облгаз может отрезать домохозяйство от газоснабжения. Правда, такие нормы выглядят странно. Во-первых, на доставку газа распространяется действие закона о жилищно-коммунальных услугах, где о сроках оплаты и штрафах не идет. Во-вторых, большинство счетов не приходит вовремя. Некоторые домохозяйства 20 января еще даже не получили квитанции на оплату.

С января цену газа для населения привязали к нидерландской газовой бирже TTF. Ранее ее рассчитывали с привязкой к немецкому хабу NCG. По сравнению с предыдущим отопительным сезоном газ для населения действительно подешевел. С налогами, транспортировкой и наценкой газзбутов украинцы по новому методу расчета в январе заплатят 5,87 грн за куб. Правда, цена не учитывает плату за распределение. Она приходит отдельной платежкой. В январе 2019-го бытовые потребители платили 8,55 грн за кубометр газа.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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