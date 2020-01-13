Эксперт объяснил, почему предприниматели массово закрывают бизнес

Главная причина закрытия бизнеса — введение социального налога Фото:seminars.dtkt.ua

За прошлый год в Украине закрылось более 49 тысяч предпринимателей. Главная причина — изменения в законодательстве. В этом году предприниматели продолжат закрывать свой бизнес. Об этом Gazeta.ua рассказал экономист Александр Охрименко.

"Главная причина закрытия бизнеса — введение социального налога, который обязали платить всех предпринимателей. Независимо от того работает он или нет", - говорит эксперт.

Обязательный платеж составлял около 400 гривен ежемесячно. Поэтому, предприниматели, которые не имели дохода, решили свернуть деятельность. В этом году эта же тенденция продолжится еще и за введения закона об обязательной наличие кассовых аппаратов. Эксперт убежден, что все, кто имеет дело с контрабандой, прекратят свою деятельность.

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"На самом деле в стране открывается за год около 400 тысяч новых предприятий, примерно столько же закрывается, - говорит Охрименко. - Проблема и в том, что люди не задумываются, как зарабатывать, когда открывают предприятие. А открыть предприятие стало очень просто. Большинство предпринимателей работают в сфере торговли, часть в строительстве и незначительный процент в сфере обслуживания. Чтобы существовало предприятие, нужно иметь товар для торговли. Ранее единый социальный взнос предприниматели, которые не работали, не платили, поэтому предприятия существовали лишь на бумаге".

За прошлый год в Украине было зарегистрировано 312 211 новых физических лиц-предпринимателей, что на 15% меньше, чем в предыдущем году. В первой половине 2019 года ФЛП активно регистрировались. Однако в апреле, после президентских выборов, количество регистраций ФЛП начала снижаться. Всего на начало 2020 года в Украине действует 1 876 604 предпринимателей