Экономист спрогнозировал цены на газ в Европе после обвала рынка на 40%

Снижение цен на газ - временное явление. Фото: zikua.news

Цены на газ в Европе, которые за последние два дня упали на 40% от исторического максимума 21 декабря, продолжат расти.

Снижение цен, которое произошло после изменения погоды и повышения выработки ветряной электроэнергии в Европе, не продержится долго, считает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Как говорят европейцы, увеличилась выработка электрической энергии за счет ветровых электростанций, поэтому цена на газ немного снизилась - появился альтернативный ресурс. Но это не решает проблему: сегодня ветра больше, завтра - меньше", - сказал экономист корреспонденту Gazeta.ua.

Он также отрицает, что на стабилизацию ценовой ситуации значительно повлияет то, что на этой неделе некоторые танкеры, перевозившие сжиженный газ на азиатские рынки, меняли курс на Европу. Об изменении курса танкеров из-за готовности клиентов из ЕС платить более высокую цену за голубое топливо на днях писали СМИ.

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"На сегодняшний день премиальным рынком является рынок Юго-Восточной Азии и Китая, там цены выше - до двух тысяч долларов за кубометр. Вряд ли разовый разворот танкеров что-то принципиально изменит. Общий дефицит газа в Европе - главная проблема на сегодняшний день, вызванная сокращением количества поставок из разных источников, которое никак не удастся компенсировать", - говорит экономист.

Высокие цены на газ в Украине также сохранятся до лета 2022 года, прогнозирует Пендзин.

"Скорее всего, высокие цены сохранятся, потому что "Северный поток-2" не будет сертифицирован в первом полугодии. Поэтому думаю, что в Украине безумные цены на газ будут до лета следующего года. И ничего веселого я в этом не вижу", - резюмировал он.

Цены на газ в Европе за последние два дня упали на 40% от исторического максимума 21 декабря. Снижение цены произошло благодаря погоде - усилившийся ветер повысил выработку ветряной генерации почти вдвое. В четверг контрактные цены на газ на 24 декабря были задекларированы на уровне $1485 за 1 тыс. куб. м, утром в пятницу январский газовый фьючерс на TTF на бирже ICE Futures торгуется на уровне $1300 за 1 тыс. куб. м, что на 40% ниже рекордных цен вторника – $2138/куб. м.