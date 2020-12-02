ЕБА отозвала письмо с критикой "зеленой" металлургии от Комитета подконтрольного ДТЭК

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) 2 декабря 2020 года отозвала свое письмо в адрес министра экономики Игоря Петрашко, в котором было подвергнуто критике предоставление финансовых стимулов для экологической модернизации промышленных предприятий, в частности – "зеленой" металлургии.

Об этом говорится в письме ЕБА, которое публикует БЦ.

Согласно новому письму ЕБА в адрес Минэкономразвития, Ассоциация выявила нарушение процедуры подготовки предыдущего письма, которое было подготовлено и отправлено Игорю Петрашко без согласования со всеми участниками ЕБА.

Непосредственной подготовкой и отправкой письма в министерство занимался энергетический комитет ЕБА, который лоббирует инициативы крупных энергохолдингов.

Так, в Энергетический комитет ЕБА входят всего 6 компаний: ДТЭК Рината Ахметова, РГК Дмитрия Фирташа, Smart Energy Вадима Новинского, Windcraft Карла Стурена, "Элементум Энерджи Украина" Ричарда Дейтса, партнера Макара Пасенюка, сооснователя ICU. Также в Комитет входит Укргаздобыча из государственной Группы Нафтогаз.

Для сравнения, в Комитете информтехнологий ЕБА 15 членов, в Комитете по логистике ЕБА около 50 членов. Решение о принятии в отраслевой комитет ЕБА нового участника принимается всеми членами комитета.

Напомним, понятие "зеленой металлургии" было введено в законе относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии, который был принят Верховной Радой 21 июля. Норма закона предполагает, что метпредприятия, которые при производстве 1 тонны стали обеспечивают менее 250 кг выбросов СО2, освобождаются от уплаты части тарифа Укрэнерго на передачу электроэнергии, которая используется для компенсации "зеленого" тарифа. Как сообщал БЦ, ДТЭК Ахметова, Windcraft Стурена и VR Capital Дейтса входят в пятерку крупнейших получателей "зеленого" тарифа по итогам 2019 года. Между тем, в ноябре Хозсуд Киева по иску Д.Трейдинг Ахметова к НЭК "Укрэнерго" разрешил ДТЭК не платить тариф Укрэнерго на передачу при экспорте электроэнергии, из которого компенсируется "зеленый" тариф.