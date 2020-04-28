Дубилет показал, как карантин повлиял на экономику

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на странице в Facebook сообщил о создании дашборду относительно влияния карантина на экономику Украины.

"Мы создали дашборд, посвященный карантину и экономике Украины. Это, пожалуй, самый масштабный и подробный дашборд на эту тему. На нем можно отслеживать влияние карантина на экономику – всего более 30 показателей, которые обновляются ежедневно/еженедельно/ежемесячно.

Фото: https://q.rating.zone/

Мы использовали показатели, по которым можно оценивать изменения состояния заболеваемости, миграционных и демографических процессов, занятости, финансах и торговле, а также бюджете и налогах. Мы получили официальные данные с 1 октября 2019 года, добавили к ним понятны визуализации и объединили на одной странице.

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Теперь можно не гадать, а точно определить, сколько украинцев вернулось в страну (463 тыс. людей), насколько упал объем продаж обуви и одежды в магазинах (-98,6%), как меняется количество безработных (431 тыс. людей) и какая из областей меньше всего потеряла доходов в местный бюджет".

Дубилет уточнил, что дашборд будет функционировать на период карантина и в течение времени, нужного для восстановления работы экономики.

Вскоре на нем появятся новые индикаторы и возможность их исследовать более детально.

Обновления будут доступны также в Телеграмме и Фейсбука.

Через карантин украинский рынок труда изменился. Уменьшилось количество предложений работы в гостинично-ресторанной сфере, спортивных учреждениях и салонах красоты. Некоторым отраслям удалось сохранить темпы набора новых сотрудников. В течение апреля активно предлагали вакансии в розничной торговли, транспортных и логистических компаниях, сферах связи и интернет-услуг.