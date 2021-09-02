Дубилет через суд хочет заставить МВД удалить информацию о его розыске

 
Ексклюзивы
1/5
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Просмотров: 324
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1314
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 459
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 225
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2421
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1827
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 9856
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1 Просмотров: 2808
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
1 Просмотров: 1017
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 306
Фото
Все фото
12
16
5
9
30
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
&quot;Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами&quot; - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Видео
Все видео
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 369
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 990
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1962
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1071
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 сентября 2021
Просмотров: 81
Мітки
Є предмети, що не годяться для серйозного обдумування, бо вони ходять тільки порожняком, а як їх перевантажиш смислом, то перекинуться й потонуть, ...
четверг, 02 сентября 2021 22:23

Дубилет через суд хочет заставить МВД удалить информацию о его розыске

  Комментировать
Дубилет через суд хочет заставить МВД удалить информацию о его розыске
Дубилет подал иск в ОАСК на МВД. Фото: НВ

Бывший председатель правления "ПриватБанка" Александр Дубилет обратился в суд с требованием обязать Министерство внутренних дел удалить о нем информацию из раздела "Поисковые учеты МВД" на сайте.

Суд открыл производство. Его будут рассматривать в порядке упрощенного искового производства без вызова участников дела и проведения судебного заседания, сообщает Окружной админсуд Киева.

ОАСК постановил привлечь к участию в деле Национальное антикоррупционное бюро в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывшему председателю Приватбанка отменили заочный арест

"Заметим, что истец просит суд признать противоправными действия МВД в лице Департамента информатизации о внесении сведений о его розыске Национальным антикоррупционным бюро в персонально-справочный учет Единой информационной системы министерства. В то же время, Дубилет просит обязать ответчика удалить информацию о нем, размещенную на официальном вебсайте Министерства в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти", - говорится в сообщении.

23 февраля детективы НАБУ вместе с САП сообщили Александру Дубилету и еще двум бывшим должностным лицам Приватбанка о подозрении в растрате.

Днем ранее бывшего первого заместителя председателя правления банка Владимира Яценко задержали в аэропорту "Бориспіль". Он планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены.

Дубилет имеет гражданство Израиля, сообщил его адвокат.

В июне ВАКС заочно арестовал бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента Приватбанка Елену Бичихину.

Американские правоохранительные органы подозревают Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в США за средства, выведенные из Приватбанка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дубилет через суд хочет заставить МВД удалить информацию о его розыске». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Украинский генерал поставил подпись на акте о капитуляции

Пожар уничтожил половину города

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 23617
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 11439
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 9847
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 8434
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 6732
Экономика
Какое жилье чаще всего покупают украинцы: обзор цен
Какое жилье чаще всего покупают украинцы: обзор цен Просмотров: 225
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
12
 Просмотров: 324
В Украине изменят механизм расчета средней зарплаты
В Украине изменят механизм расчета средней зарплаты Просмотров: 369
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
16
 1 Просмотров: 2601
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
5
 Просмотров: 1773
Больше всего комментируют
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
2
Сегодня чтим икону, которая вдохновляла казаков в бою
2
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
1
Кулеба оценил визит Зеленского в США
1
"Мы еще поборемся"- Зеленский о "Северном потоке-2" и гарантиях от США
Голосов: 26830
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть