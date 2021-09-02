Дубилет через суд хочет заставить МВД удалить информацию о его розыске

Дубилет подал иск в ОАСК на МВД. Фото: НВ

Бывший председатель правления "ПриватБанка" Александр Дубилет обратился в суд с требованием обязать Министерство внутренних дел удалить о нем информацию из раздела "Поисковые учеты МВД" на сайте.

Суд открыл производство. Его будут рассматривать в порядке упрощенного искового производства без вызова участников дела и проведения судебного заседания, сообщает Окружной админсуд Киева.

ОАСК постановил привлечь к участию в деле Национальное антикоррупционное бюро в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика.

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"Заметим, что истец просит суд признать противоправными действия МВД в лице Департамента информатизации о внесении сведений о его розыске Национальным антикоррупционным бюро в персонально-справочный учет Единой информационной системы министерства. В то же время, Дубилет просит обязать ответчика удалить информацию о нем, размещенную на официальном вебсайте Министерства в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти", - говорится в сообщении.

23 февраля детективы НАБУ вместе с САП сообщили Александру Дубилету и еще двум бывшим должностным лицам Приватбанка о подозрении в растрате. Днем ранее бывшего первого заместителя председателя правления банка Владимира Яценко задержали в аэропорту "Бориспіль". Он планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены. Дубилет имеет гражданство Израиля, сообщил его адвокат. В июне ВАКС заочно арестовал бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента Приватбанка Елену Бичихину. Американские правоохранительные органы подозревают Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в США за средства, выведенные из Приватбанка.