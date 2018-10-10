Дорогой бензин и дешевая гривна: как на Украину повлияет высокая цена на нефть

Если за неделю цена на нефть растет на 5%, то через 10 дней в стоимость топлива добавляется 50 коп./л. Фото: Уніан

В октябре нефть марки Brent подорожала до $85 за барр. Последний раз такую ​​стоимость фиксировали осенью 2014-го. Нефть WTI торговалась дороже $75,62 за барр.

Нефть дорожает из-за американских санкций против Ирана. В то же время в высоких ценах заинтересованы и сами страны-экспортеры. Они получают сверхприбыль и делают валютные накопления на годы вперед, передает ubr.ua.

Еще весной 2018 года Саудовская Аравия дала понять рынку, что будет сокращать добычу нефти. Тогда цены с $74 за барр. выросли на 3%. Сегодня цены нефти в мире стабилизировались. Это связано с заявлениями России и Саудовской Аравии о готовности увеличивать добычу, чтобы избежать падения спроса на нефть.

"Когда торгуются вторичные финансовые инструменты, ситуация на рынке нефти не определяется спросом и предложением. Она может рвануть вверх или вниз после любого политического сообщения. Сегодня рост цен объективный, но не дестабилизирующий", - говорит директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По его словам, если за неделю цена на нефть растет на 5%, то через 10 дней в стоимость топлива добавляется 50 коп./л.

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Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отмечает, что повлиять на ситуацию переработчики не могут. К концу года ожидают $100 за барр. Тогда А-95 бензин будет стоить 40 грн/л, дизтопливо - 38,5 грн/л.

Если нефть подорожает до $100 за барр., больше всего пострадает Украина, Индия, Китай, ЮАР, Таиланд, Чили. Высокая цена может повлиять на макроэкономические показатели Украины в 2019 году. Ведь в проекте бюджета на следующий год заложили оптимистичный курс национальной валюты - 29,4 грн за долл. Инфляцию - 7,4%.

В августе цена на нефть марки Brent опустилась до $73. Аналитики нефтяных рынков ожидали, что цены на нефть будут держаться выше отметки в $70 за барр. к концу нынешнего года. Однако с осени нефть начала дорожать.