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вторник, 09 октября 2018 13:35

Сколько стоит заправить авто в октябре

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Сколько стоит заправить авто в октябре
В некоторых сетях литр А-95 бензина стоит 35,49 грн. Фото: Politeka

В Украине с начала октября все виды топлива в среднем подорожали на 1 грн.

В среднем бензин марки А-95 стоит 33,03 грн/л. В конце сентября его продавали по 32,08 грн/л. Некоторые сети продают литр бензина по цене 35,49 грн, пишет Сегодня.

Литр дизтоплива на автозаправках подорожал с 29,88 грн до 30,96 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оснований для подорожания нет: эксперт о стоимости нефти в мире

В среднем автогаз стоит 15,36 грн/л. Еще неделю назад цены колебались в пределах 15,05 грн/л.

Топливо дорожает из-за роста стоимости нефти в мире. Кроме того, есть проблемы с поставками нефтепродуктов из крупных заводов. На стоимость бензина влияет нестабильный курс гривны.

В мире нефть по состоянию на 9 октября стоит $84,33 за барр. По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, если нефть подорожает на 10%, то цены на заправках вырастут в пределах 5%. Каждые $10 на барреле - это 1,5 грн на литре топлива. Если нефть будет стоить $100 за барр., то бензин подорожает до 40 грн за литр.

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Дата
09
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