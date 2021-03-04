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четверг, 04 марта 2021 16:25

Дома в Киеве и области подорожали на десятки процентов

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Дома в Киеве и области подорожали на десятки процентов
Коттеджи подорожали на 22%. Фото: pexels.com

Средняя стоимость коттеджей и таунхаусов с апреля прошлого года по февраль 2021-го выросла на 15% в столице и на 35% - в Киевской области.

В прошлом году рядом с Киевом больше всего подорожали дома и клубные дома - на 45% и 42% соответственно. Их средняя стоимость составила 2 млн грн и 2,4 млн грн соответственно, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на данные ЛУН Город.

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Коттеджи подорожали на 22% до 4 млн грн. На 12% до 1,5 млн грн выросли цены на таунхаусы.

В сегменте старых домов и дач, построенных в середине прошлого века, цены не изменились. Купить дачу под Киевом можно в среднем за 450 тыс. грн.

В январе 2021 года цена квадратного метра в новостройках Киева повысилась на 4% и составила почти 34 тыс. грн.

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