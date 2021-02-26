Квартиры в новостройках дорожают: сколько стоит жилье

В эконом-классе цена квадратного метра снизилась на 9%. Фото: unsplash

В январе 2021 года цена квадратного метра в новостройках Киева повысилась на 4% и составила почти 34 тыс. грн.

В декабре его стоимость составляла 32,5 тыс. грн, пишет "СтройОбзор".

Эксперты говорят, что стабильное повышение цен наблюдалось с середины лета прошлого года. Исключением стал октябрь, когда показатель стоимости пошел на спад. С ноября ситуация снова изменилась.

В эконом-классе цена квадратного метра снизилась на 9%. Практически каждый месяц цена в этом классе колебалась. Тенденция на снижение началась в ноябре 2020 года. Средняя цена составляет 19,7 тыс. грн. за кв. м.

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Для класса "комфорт" раньше тоже были более характерны скачки. За январь цена поднялась всего на 0,2% и составила 27,5 грн. за кв. м.

В бизнес-классе стоимость квадратного метра составляет 50,8 тыс. грн. Это на 2% меньше, чем в декабре.

Три месяца подряд "премиум", после резкого падения в ноябре 2020-го, показывает стабильность. В январе стоимость квадратного метра здесь составила 61,5 тыс. грн.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на украинском вторичном рынке жилья держится на уровне $25-55 тыс. Самые дорогие - в Киеве, самые дешевые из крупных городов - в Харькове.