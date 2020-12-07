Должников по оплате за коммунальные услуги хотят приравнять к алиментщикам

 
Ексклюзивы
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 288
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2853
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1521
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1557
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1737
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 288
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1044
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5760
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
Фото
Все фото
7
8
10
4
9
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Киевлянин придумал доставку &quot;выходного дня&quot;
Киевлянин придумал доставку "выходного дня"
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 288
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2853
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1575
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1044
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2020
Просмотров: 675
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
понедельник, 07 декабря 2020 15:49

Должников по оплате за коммунальные услуги хотят приравнять к алиментщикам

  Комментировать
Должников по оплате за коммунальные услуги хотят приравнять к алиментщикам
По решению суда может быть ограничено право выезда за пределы Украины, управления транспортными средствами, пользования оружием, охоты. Фото: pexels.com

В парламенте хотят принять законопроект, которым вводятся ограничения к должникам по оплате за жилищно-коммунальные услуги, подобные мерам в отношении должников-алиментщиков.

Проект постановления зарегистрировала на прошлой неделе председатель Комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, пишет "УНН".

Законопроектом предусмотрено введение обязательной реструктуризации задолженности населения сроком до 5 лет при условии, что общая сумма платежей не будет превышать 25% доходов для субсидиантов и 20% для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды соцпомощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каких нововведений ждать украинцам в последний месяц 2020-го

На потребителей, которые заключили договор о реструктуризации задолженности распространяется действующий порядок начисления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для оплаты текущих платежей. По решению суда может быть ограничено право выезда за пределы Украины, управления транспортными средствами, пользования оружием, охоты. В случае незаключения договора реструктуризации и неуплаты текущих платежей, задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 октября 2020 года, взыскивается по решению суда.

Законопроект подали еще в июне этого года, в сентябре он был включен в повестку дня, но потом его притормозили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разъяснили, от чего зависит размер пособия по безработице

С 1 декабря украинцам повысили прожиточный минимум. Теперь он составит: для детей до 6 лет - 1921 грн, от 6 до 18 лет - 2395 грн, трудоспособных людей - 2270 грн, для тех, кто потерял трудоспособность - 1769 грн. Соответственно вырастут социальные выплаты, минимальная пенсия и алименты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Должников по оплате за коммунальные услуги хотят приравнять к алиментщикам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Проклинала свою жизнь. Сегодня 120 лет Екатерине Белокур

Бриллиантовый лимузин Элвиса Пресли продали на аукционе

Встретились президенты трех стран

Японцы обстреляли американскую авиабазу в Тихом океане

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 8 Просмотров: 43389
&quot;К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
 Просмотров: 9675
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак 1 Просмотров: 7857
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
 Просмотров: 7182
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
 Просмотров: 6867
Экономика
В Украине выросли объемы выдачи ипотеки: где чаще всего покупают жилье
В Украине выросли объемы выдачи ипотеки: где чаще всего покупают жилье Просмотров: 54
Украинцы будут получать 2 пенсии: назвали размер 2-й выплаты
Украинцы будут получать 2 пенсии: назвали размер 2-й выплаты Просмотров: 1044
Метинвест увеличил финансирование экопроектов в 2019 году на 46%
Метинвест увеличил финансирование экопроектов в 2019 году на 46% Просмотров: 36
Из-за новых локдаунов падают цены на нефть: детали
Из-за новых локдаунов падают цены на нефть: детали Просмотров: 135
Метинвест инвестировал $102 млн в охрану труда
Метинвест инвестировал $102 млн в охрану труда Просмотров: 45
Больше всего комментируют
9
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
8
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
5
Украина создала собственную армию
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
2
Украина отмечает День Вооруженных сил
Голосов: 25673
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть