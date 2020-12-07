Должников по оплате за коммунальные услуги хотят приравнять к алиментщикам

По решению суда может быть ограничено право выезда за пределы Украины, управления транспортными средствами, пользования оружием, охоты. Фото: pexels.com

В парламенте хотят принять законопроект, которым вводятся ограничения к должникам по оплате за жилищно-коммунальные услуги, подобные мерам в отношении должников-алиментщиков.

Проект постановления зарегистрировала на прошлой неделе председатель Комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, пишет "УНН".

Законопроектом предусмотрено введение обязательной реструктуризации задолженности населения сроком до 5 лет при условии, что общая сумма платежей не будет превышать 25% доходов для субсидиантов и 20% для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды соцпомощи.

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На потребителей, которые заключили договор о реструктуризации задолженности распространяется действующий порядок начисления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для оплаты текущих платежей. По решению суда может быть ограничено право выезда за пределы Украины, управления транспортными средствами, пользования оружием, охоты. В случае незаключения договора реструктуризации и неуплаты текущих платежей, задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 октября 2020 года, взыскивается по решению суда.

Законопроект подали еще в июне этого года, в сентябре он был включен в повестку дня, но потом его притормозили.

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С 1 декабря украинцам повысили прожиточный минимум. Теперь он составит: для детей до 6 лет - 1921 грн, от 6 до 18 лет - 2395 грн, трудоспособных людей - 2270 грн, для тех, кто потерял трудоспособность - 1769 грн. Соответственно вырастут социальные выплаты, минимальная пенсия и алименты.